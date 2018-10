Un salteño, a la Selección LGBT de hockey

Nacido el 6 de diciembre de 1989, el defensor de hockey en Los Cachorros vive un presente que ni siquiera soñó y ahora va por más: fue convocado a la Selección argentina LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) para participar del Nacional por la Inclusión, que se disputará en Buenos Aires, del miércoles 24 al domingo 28 de este mes.

La competencia nacional por la inclusión propone promover la alteridad, la diversidad de identidades, así como también fortalecer la convivencia y el respeto a través de las actividades deportivas dentro de la comunidad LGBT y en la sociedad en general.

Asimismo, es el mayor evento deportivo LGBT de nuestro país y de la región sudamericana.

Castro contó a El Tribuno que hace unos meses no tenía idea sobre el seleccionado y se enteró por amigos y una jugadora de Cachorros.

“Los entrenadores del seleccionado están probando jugadores para el Mundial que se va a llevar a cabo en Francia, en 2020”, competencia que se transformó en su máximo objetivo, además de seguir creciendo junto a su equipo.

Por causas del destino, Cachorros fue la extensión de su hogar, porque su casa estaba justo frente al club tricolor. De muy chico y siguiendo a su hermano Juan, comenzó a jugar al béisbol hasta que se mudó frente a la sede de Gimnasia y Tiro, en Limache.

“Juan siguió con béisbol, pero como no entrenaban y solo jugaban, pasé al hockey masculino en Gimnasia. Después hace unos seis años volví a mi club, donde me sentí muy contenido”, contó.

Ahora, la Ciudad de Buenos Aires espera por el salteño que se sumará a las concentraciones que implican tres entrenamientos al día, además de dos amistosos cada día, durante el fin de semana.