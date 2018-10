Salvador Mónaco: “Voy a cambiar el sistema defensivo”

El flamante DT de Juventud Antoniana, Salvador Mónaco, sacó las primeras conclusiones tras el empate 3 a 3 con San Jorge de Tucumán.

En el inicio de la charla que tuvo el entrenador con El Tribuno, sobre si el resultado con los tucumanos estaba bien, respondió: “A veces cuando uno dice que estuvo bien o estuvo mal... yo creo que hubo 25 minutos muy buenos de Juventud. Y después el rival fue un equipo inteligente porque nos esperó, nos presionó mucho en la mitad de la cancha y salió bien de contra; así nos lastimaron las dos veces de la misma forma”.

Mónaco prosiguió: “En el entretiempo charlamos entre todos, ordenamos que Zelaya se adelante unos metros y que Cárdenas y Gogna vayan por afuera y pararlo a Pérez; armamos una línea casi de cinco volantes. Así pudimos recuperar la pelota y empezamos a animarnos a jugar; fueron otro 20 o 25 minutos muy buenos del equipo y cuando lo empatamos era como que había un alivio y nos meten ese gol. Soy sincero, parecía que no íbamos a tener reacción, pero hubo reacción y lo podríamos haber ganado”.

Dio detalles sobre el estado de los jugadores en lo anímico y físico. “Hubo un poco de fatiga. Cansados por el esfuerzo. Por el cambio de sistema desde la mitad de la cancha hacia adelante. En la parte anímica, bastante bien, porque un equipo, te imaginás, que va perdiendo 2 a 0, con técnico nuevo; hablamos entre todos y nos pudimos levantar”, manifestó Mónaco.

En relación con la nueva metodología que implementará para contar con mayor seguridad en zona defensiva, el técnico antonianos sostuvo: “Voy a hacer mucho hincapié en la parte defensiva. Voy a cambiar el sistema después, medianamente en la mitad de la cancha ya lo están entendiendo y vamos a tratar de presionar mucho, de no dejarlo jugar al rival. Este es un equipo que tiene técnica, Acosta, Zelaya, Montero, Molina son chicos que juegan bien. De Souza y el Ratón Ibáñez son jugadores y ejemplos a seguir. Zárate lo necesitamos, es el único referente de área que tenemos, entonces para el grupo es importante. Tenemos que hablar del tema de las expulsiones. De cuidarnos porque este es un plantel corto, los recambios son chicos, muy jóvenes y que hay que tener cuidado y llevarlos de a poco”.

Luego habló de la reunión que mantuvo con los dirigentes por el atraso salarial. “Lo que reclaman los jugadores es eso. Los dirigentes están haciendo un esfuerzo. Ayer (por el miércoles) se les arrimó un dinero. Ahora lo vamos a volver a hablar con Carlos (Alurralde, el vicepresidente a cargo de la presidencia), con Pepe Muratore para que le arrimen otro dinero el fin de semana. Cuando me llamaron no dudé y acá estoy, peleando junto a los jugadores, aconsejándolos y bueno los que no escuchan el consejo, a veces uno no puede hacer más que aconsejarles. A Russo lo hablé muchísimo, bueno, es una decisión personal”, cerró.