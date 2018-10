Familias de cinco manzanas deberán pagar sus terrenos

Se realizó una importante reunión informativa sobre los terrenos del barrio Santa Teresita, en la que se les informó a los vecinos que no habrá donación de los lotes y que deberán pagarlos para obtener las escrituras que acrediten propiedad.

Representantes de la Coordinación de Regularización Dominial, acompañados por la intendenta Alejandra Fernández, el senador Carlos Rosso y concejales de la ciudad de General Güemes, mantuvieron una reunión de tipo informativa con vecinos del barrio Santa Teresita.

El objetivo fue hacerles saber sobre la profundidad de los alcances de un decreto provincial, por medio del cual las familias de las cinco manzanas que esperaban por las escrituras deberán pagar por los terrenos una vez que sean escriturados, descartándose completamente la donación como todos esperaban.

Durante la reunión Pablo Del Pin y la Dra. Natalia Pierola, como jefa de Programas de Asuntos Legales, Secretaría Tierra y Bienes, explicaron los motivos de la elaboración de dicho decreto.

“Contar con la escritura que me acredita como legítimo dueño debe ser motivo de alegría, nosotros veníamos con el entusiasmo de saber que traíamos una buena noticia, pero no esperábamos este descontento por tener que pagar las cuotas por el valor del terreno”, expresó Pablo del Pin.

De acuerdo a lo expresado por los funcionarios provinciales, ambas partes tenían conocimiento de que no se trataba de una donación, “la empresa EMAISA hizo entrega en calidad de donación parte de todo el terreno que había sido usurpado hace 20 años, las primeras manzanas de un total de 20 fueron donadas para las familias ocupantes, a ellos no se les cobró nada, pero las cinco últimas manzanas no fueron donadas por EMAISA, sino que fueron usadas para la compensación de deudas con el Gobierno provincial”.

“Por lo tanto, los que fueron beneficiados con estos terrenos sabían que tendrían que pagar, por esa razón se hicieron las cosas por separando, por un lado las manzanas que entraban en la donación y por otro las que formaban parte de una compensación, hasta donde sabemos, en base a la documentación existente, nunca se dijo que serían una donación y siempre se habló de venta, por esa razón y ya para definir esta situación que lleva años salió esta resolución que fija el valor de los terrenos y su pago en accesibles cuotas, que comenzará a hacerse efectivo una vez que sean escrituradas”, expresó Del Pin.

Los vecinos realizaron varios planteamientos, entre ellos el hecho de que no todos sabían sobre la situación de venta, también les pareció muy alejado de la realidad que los terrenos se hayan valuado en $120.000.

“¿Por qué después de 20 años recién fijan un precio?, cuando todo comenzó se hacía referencia a un valor de 2.500, en total son más de 60 familias, es un gran negocio para el Gobierno. Nosotros realizamos varias presentaciones cuando nos enteramos que saldría como venta y no una donación, pero no nos tomaron en cuenta, los vecinos estamos de acuerdo en no pagar y solicitarle al Gobierno provincial otro tipo de solución, vamos a esperar por la reunión del próximo viernes para tomar un decisión en nuestras acciones”, expresó la concejala y vecina del barrio Estela Maris Pérez.

Por su parte la intendenta Alejandra Fernández se mostró comprensiva con la preocupación de los vecinos afectados. “Lo importante aquí es que los vecinos pudieron expresar todas esas dudas y molestias que tienen por esta situación, tal vez mirando bien toda la documentación existente se pueda encontrar una solución”, dijo.

“Por lo pronto ya se comunicaron conmigo desde el Gobierno y nos citaron para una reunión el próximo viernes, espero que podamos contar con la presencia de todas las autoridades legislativas provinciales y concejales, después de esa reunión nos volveremos a reunir en este barrio para dar a conocer los resultados de la misma”, expresó la mandataria comunal.