Malestar en el Gobierno por el descabellado paro de UTA

Por cuarta noche, los choferes realizaron medidas de fuerza y dejaron sin poder viajar al menos a 5.000 pasajeros. Desde el gremio no descartaron más paros.

El escenario fue el mismo por cuarta noche consecutiva: decenas de personas abandonadas en las paradas de colectivos afectadas por la imprudente medida de fuerza que llevan adelante los choferes de la UTA. Es que anoche nuevamente los colectivos de Saeta disminuyeron su frecuencia entre las 22 y las 0.30 y directamente paralizaron el servicio entre las 0.30 y las 6 de la mañana. El problema es sumamente sensible: al menos 5.000 pasajeros se ven perjudicados cada noche por el irresponsable paro que la UTA realiza hace cuatro días en Salta.

Desde Saeta confirmaron a El Tribuno que esa es la cantidad base de usuarios que utilizan el servicio de los distintos corredores cada noche, la gran mayoría alumnos de los colegios BSPA. "Por el horario, es difícil establecer un promedio de pasajeros del horario nocturno, pero lo que es seguro es que los alumnos de esta modalidad educativa que utilizan el transporte urbano son cinco mil, por lo que no menos de esa cantidad de pasajeros están afectados por la medida de fuerza del sindicato de los choferes", señalaron desde Saeta.

La medida, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se tomó porque choferes de varias provincias no cobraron la tercera cuota de la paritaria acordada para el sector, del 5,7%. El tema es que en Salta los choferes si cobraron este porcentaje, por lo que la protesta es descabellada, y el titular del sindicato, Jorge Flores, señala que ellos se solidarizan con los compañeros que aún no cobraron.

El tema es que la extensión de este paro ya comenzó a calar hondo en Saeta y en la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). En Saeta aseguran que al principio pensaron que se trataba de uno o dos días, y que por esa razón trataron de negociar una flexibilización de la medida -más sabiendo que en la provincia los sueldos están al día-, pero que ahora la interrupción del servicio ya comenzó a preocuparlos.

Este diario consultó al titular de la AMT, Federico Hanne, si no analizaban sanciones por la seguidilla de paros. Sobre esto, Hanne señaló: "Nosotros desde la AMT no tenemos injerencia directa sobre el tema de sanciones con la UTA".

El funcionario dijo que "iniciamos una serie de reuniones más formales (con la UTA), porque solicitamos que haya una mayor previsibilidad y responsabilidad con relación al paro". También señaló que "estamos muy preocupados y le hemos transmitido esta preocupación, la situación es muy complicada. Si bien cada día se fue flexibilizando un poco más, y los servicios se fueron ampliando, no podemos seguir manteniendo de manera indeterminada esta situación".

Sobre las sanciones que le podrían caber a UTA por el paro, desde la Secretaría de Trabajo de la Provincia señalaron que si bien la delegación salteña de la UTA adhiere al paro, el problema es de competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación. El Tribuno intentó comunicarse con la delegación local de Trabajo de la Nación, pero no respondieron los llamados.

Este diario dialogó con el sindicalista Jorge Flores, quien dijo que hasta que no haya novedades de los pagos las medidas seguirán adelante.

Consultado sobre si no pensaba que se tomaba de rehenes a los pasajeros, livianamente Flores respondió que "para eso ponemos en conocimiento (el paro) para que cada uno de los usuarios tomen sus recaudos necesarios" para volver a sus casas. También justificó las medidas, diciendo que no se trata de paros sorpresas, sino que avisan. Y afirmó que no temen sanciones porque se trata de un derecho constitucional.

Lo que debería entender Flores es que sus derechos están afectando a miles de personas todos los días. Esta medida que encabeza Flores es demagógica, sabiendo que en una semana habrá elecciones en la UTA y él, que es candidato, se trata de mostrar activo.