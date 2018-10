Un joven denunció haber sido golpeada por la Policía

Muy asustada -porque habían detenido a un amigo menor de edad- llegó a la dependencia situada en el Chaco salteño, pero recibió una paliza por parte de dos agentes, según denunció.

Ana Gabriela Frías, una chica de 22 años que reside en la localidad de Santa Victoria Este, denunció a dos agentes -un hombre y una mujer- de haberle propinado una paliza cuando el sábado pasado llegó al destacamento policial preguntando por un amigo. "Che. Moreno, hacete cargo de esta", aseguró la joven que el agente le ordenó a la mujer policía, a quienes identificó como Moreno y Arroyo. "Hacerse cargo", al parecer, significaba someterla a los golpes para que deje de reclamar, cosa que lograron hasta que la denunciante perdió el conocimiento. El apremio a la que Ana Gabriela hace referencia se habría producida la madrugada del 6 de octubre, cuando la joven junto a un menor de nombre Joel se encontraban en la vereda del boliche Génesis, de esa localidad del Chaco salteño.

"Cuando tratamos de ingresar al boliche, un policía nos dijo que Joel no podía. Cuando le pregunté los motivos me dijo que era menor, pero sin motivo alguno lo cargaron en el móvil y se lo llevaron detenido. Suponiendo que lo tenían en la policía me fui hasta ese lugar para preguntar porqué lo detenían", contó la joven.

"Al llegar a la dependencia policial -siguió contando la mujer-, me atendió el agente de apellido Arroyo al que le pregunté por mi amigo Joel. Me respondió que para darme información tenía que presentar mi documento por eso fui hasta mi casa que queda cerca, traje el DNI y se lo presenté al agente. Cuando me vio llegar la llamó a su compañera y le gritó hacete cargo de esta".

"Entre los dos me agarraron por la fuerza -recordó-, me pusieron las esposas y me metieron a la guardia. Yo les pedía que me suelten, que no había hecho nada y como yo seguía pidiéndoles que me dejen ir, la agente Moreno me dio una trompada en el estómago para que me calle. Me quedé sin aire, me caí al piso y ahí comenzó a darme patadas y trompadas".

"Me desmayé de los golpes y me llevaron al hospital donde me revisaron. Después me trajeron de nuevo a la dependencia y me dejaron hasta las 7 de la mañana, supongo que detenida porque nunca me dijeron nada. En ningún momento me sacaron las esposas a pesar de que yo les imploraba que me aflojaran porque me dolía, tenía las manos amortiguadas", refirió en su denuncia.

El lunes, apenas recuperada de la golpiza, la joven se presentó a la misma dependencia donde formalizó la denuncia contra los dos agentes y en el hospital de la localidad donde le expidieron un certificado médico. "Una oficial a la que le conté lo que me habían hecho me dijo que sus compañeros le dan miedo por la manera en que tratan a la gente. Antes, yo había ido a la Gendarmería porque no sabía a dónde lo habían llevado a Joel. Cuando lo cargaron en la puerta del boliche al chico también lo trataron muy mal", aseguró.