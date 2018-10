VIDEO: Violencia contra una mujer taxista, así insultó un conductor a una colega

“Conchuda, muerta de hambre, pelotuda y forra”, cuatro insultos en 30 segundos y una amenaza al final: “Ya te voy a encontrar, no te preocupes”. Las agresiones salieron de la boca de un taxista y la destinataria fue una mujer, también taxista. Parte de la escena fue grabada en video por los pasajeros que viajaban con ella en ese momento.

“La agresión de muchos de nuestros colegas varones siempre está. La sufrimos de distintas maneras. Esta es una”, dice Estela Soria, poco después de que un taxista le interrumpiera el paso, golpeara su auto, la siguiera y después la insultara.

Todo empezó en la avenida Entre Ríos, en el barrio de Montserrat en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 de la mañana, cuando Estela estaba dejando un pasajero. “Era un hombre mayor y tardó un poco en bajar; cuando lo hizo, una pareja me hizo señas y subió”.

La acción despertó la bronca de un taxista que estaba detrás y, pese a que la pareja indicara su intención de viajar con Estela, creyó que esos pasajeros le correspondían. Y lo demostró con golpes en el capó y en el espejo del auto de la taxista. Después, los persiguió.

“No lo filmamos cuando fue agresivo”, se escucha en forma de lamento en el video que capta la segunda parte de la agresión. La que habla es la pasajera, que grabó la secuencia mientras Estela manejaba. “Te va a chocar, no paremos de filmar”, agrega la chica, que acompañaba a su novio a una consulta médica.

Detenido al lado del taxi de Estela, con su licencia -37512- a la vista, el taxista empezó a gritar: “Que te sirva para arreglar el auto, conchuda”, entre otros insultos, acusaciones de que le había robado a los pasajeros y un deseo: “Ojalá te agarre un bondi y te haga mierda el auto”.

La norma entre los taxistas, explica Soria, es que si uno deja un pasajero, después avanza y otra persona busca un taxi, el viaje le corresponde al taxi de atrás. “Pero en este caso no me moví, no podía hacerlo porque había un camión adelante. No avancé y a los chicos no los busqué ni llamé”, aclara y sigue: “Me manejo con mucha prudencia, no quiero problemas, estaba en mi derecho de subirlos, no le robo nada a nadie”.

En la Ciudad de Buenos Aires, de 39.417 conductores de taxi, sólo el 1% son mujeres. Como Clarín publicó en un informe sobre ser taxista mujer en las calles porteñas, las agresiones y los acosos hacia ellas son habituales. Solas deben insertarse en un ambiente hostil, en el que las condiciones las imponen ellos y van desde hostigamientos verbales hasta pedidos de tener sexo para trabajar en puntos de la Ciudad, como la terminal de micros de Retiro.

Lo que quedó registrado en el video es apenas un ejemplo. Estela lo sabe: “Hay mucho machismo. Hoy sufrí esto pero hace rato vengo soportando otras situaciones. Por ejemplo, a un taxista que me invitó a salir, le dije que no y ahora me insulta”. Dice que el hombre se llama Rubén y que para, como ella, en una estación de servicio de Balvanera.

Al taxista que la atacó en Montserrat y al que la acosa después de que ella lo rechazó, los define como ‘machos esmedulados‘. ‘Quiere decir que llevan el machismo enrollado en la médula‘, traduce.