Confirmaron la condena para Menem y Cavallo

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de cuatro años y medio para el ex presidente Carlos Menem así como de tres años y medio para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos a funcionarios durante el menemismo.

Por decisión de la jueza Ana María Figueroa y Angela Ledesma se confirmaron esas penas aunque el ex presidente tiene fueros y Cavallo aún no será detenido hasta tanto este mismo tribunal rechace las eventuales apelaciones que los condenados intenten hacer para llevar el caso a la Corte.

En el mismo fallo fue absuelto el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo quien había sido condenado a tres y tres meses.

El voto de los jueces por mayoría fue de Figueroa y Ledesma quienes rechazaron el recurso de apelación de Menem y Cavallo contra la imposición de las condenas en el juicio.

En tanto, sobre Granillo Ocampo la jueza Figueroa entendió que existía duda sobre su responsabilidad y en función de ello lo absolvió, en tanto que Ledesma sí lo hizo condenándolo pero la mayoría se hizo con el voto de Riggi.

El juez Riggi entendió en su voto en minoría que para todos se debía aplicar el plazo razonable en función del tiempo que había pasado sin que estuvieran sin condena firme.

El magistrado aplicó el mismo criterio que la semana pasada respecto a Menem por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador al anular la condena que arrastraba desde hace años el expresidente de siete años de prisión.

En diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) condenó a Menem y el resto en tanto en ese fallo había absuelto a la ex polifuncionaria fallecida María Julia Alsogaray.

En aquel fallo los jueces impusieron un decomiso a Cavallo de 220.868 pesos, en tanto que Menem no se le impuso una pena similar porque para la Justicia fue responsable sólo de haber autorizado que fondos reservados sean utilizados para pagar sobresueldos a sus entonces funcionarios.

En tanto, el entonces segundo de Alsogaray en Recursos Naturales, Enrique Kaplan, fue asbuelto al igual que el exsubsecretario de Ordenamiento Ambiental Raúl Castellini; el exsecretario de Asuntos Militares Heriberto Baeza González; el exsubsecretario de Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa José Torzillo; y el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Justicia José Coronel.

La investigación se inició por los propios dichos de la exfuncionaria Alsogaray en la causa que afrontó por enriquecimiento ilícito en 2004 y en la que explicó que ella y otros exfuncionarios cobraban sobresueldos.

No obstante, las sospechas pro el cobro de sobresueldos yha estaban en esa misma causa desde 1992 y recién la causa se empezó a investigar doce años después.