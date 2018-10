Infernales quiere despegarse de Pampas y Águilas

Un nuevo fin de semana emotivo se vivirá en los diamantes de Salta, ya que Infernales, la franquicia de Popeye, buscará despegarse de sus perseguidores en la zona Norte de la Liga Argentina de Béisbol, aunque será visitante de Pampas y Águilas.

Con siete victorias, los espinacas saldrán a la cancha con la firme idea de seguir arriba no solo en Salta, sino que además buscará alcanzar a Falcons, el líder cordobés que también manda en la general.

No tendrá partidos sencillos y hoy será el primero. A las 15.30, Los Pampas, representantes del club Atléticos, esperan agazapados y pese a que no comenzaron de la mejor manera la segunda temporada de la LAB, comenzaron a remontar.

En su casa, buscarán su cuarto triunfo, después de la gran victoria obtenida sobre Águilas la semana pasada en la zona sur de la ciudad, cuando remontaron un partido que tenían prácticamente perdido y ganaron 10 a 7.

Mañana, casi sin descanso, Infernales volverá a la carga y tendrá otra dura visita, aunque en este caso en la otra punta de esta capital.

El diamante del tricolor será testigo, desde las 15.30, de una nueva jornada, donde Águilas intentará recuperarse de la mencionada derrota con Pampas en condición de local.