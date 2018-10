Coudet recibió una insólita sanción, el Mellizo en suspenso

El Tribunal de Disciplina de AFA publicó ayer las sanciones a Eduardo Coudet y Guillermo Barros Schelotto, técnicos de Racing y Boca, respectivamente, por lo ocurrido en el partido del domingo pasado en el Cilindro de Avellaneda.

Chacho recibió una suspensión de tres partidos o una multa. El motivo: agravios al árbitro Darío Herrera.

En tanto, Guillermo quedó suspendido provisionalmente hasta que se presente a declarar. El director técnico de Boca no se presentó a la primera citación y podrá hacerlo el próximo miércoles, a las 18.

Las imágenes del bochornoso espectáculo que brindaron los técnicos de Racing y Boca con sus airados reclamos ante el árbitro Darío Herrera recorrieron el mundo.

Eduardo Coudet se cruzó feo con Darío Herrera durante el empate 2 a 2 frente a Boca, le faltó el respeto y fue expulsado por meterse a la cancha. En la semana tuvo que ir a declarar por lo sucedido y el Tribunal de Disciplina le aplicó un suspensión de tres fechas, que puede, insólitamente, levantar si abona un total de 27.600 pesos, lo que para Racing equivale a 69 entradas populares.

Por ende, cuando la academia se disponga a depositar el dinero, quedará invalidada la suspensión y Coudet podrá dirigir sin problemas la próxima fecha, donde su equipo defenderá la punta el domingo 21, desde las 20, frente a San Martín en Tucumán.

Por otro lado, Guillermo, quien también tuvo un fuerte intercambio de palabras con Herrera, presentó un escrito que no fue suficiente.

“Se suspende provisionalmente al DT Guillermo Barros Schelotto, del club Boca Juniors, y se le reitera la citación para el miércoles 17 del actual mes, a las 18 horas”, expresó el Tribunal en el fallo.

Por otra parte, en cuanto a lo estrictamente futbolístico, Guillermo Barros Schelotto tiene a varios de sus futbolistas con lesiones y la semana próxima será fundamental para saber con qué piezas contará para una apretada agenda con partidos por la Superliga y los cruces de semifinales ante Palmeiras, el objetivo principal del semestre para el xeneize.

Esteban Andrada: se recupera de su grave lesión (fractura de maxilar inferior). Afuera de la Libertadores, Guillermo solo podría llegar a utilizarlo con Patronato, Independiente y o Atlético Tucumán (fechas 13, 14 y 15 de la Superliga).

Carlos Izquierdoz: sufrió un dolor en su isquiotibial izquierdo, pero no reviste gravedad.

Leonardo Jara: recuperándose de una distensión muscular en el aductor derecho.

Frank Fabra: está por ingresar en la última recta de su rehabilitación de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda.

Wilmar Barrios: arrastra dolores en su muslo derecho.

Pablo Pérez: padece molestias en su cuádriceps derecho.

Cristian Pavón: por un dolor en su isquiotibial derecho se bajó de la gira en Arabia Saudita con la Selección.

Darío Benedetto: contractura en su bíceps femoral derecho. Ya se entrenó con normalidad.