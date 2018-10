Los amantes salteños de discos de vinilo tendrán su primer encuentro

Llevate un Disco, es el nombre que los organizadores eligieron para nominar el encuentro que tiene por objetivo hacer visible el amor por el formato musical que sobrevive al tiempo y que volvió a tomar fuerza no hace muchos años: el disco de vinilo.

Este domingo, desde las 17, fanáticos y coleccionistas, melómanos y curiosos se reunirán por primera vez en un bar tradicional de la esquina de Balcarce y Necochea con la particularidad de tener como contexto los puestos de la feria que se desarrolla cada domingo en el corredor.

La idea del encuentro, que tomará también la forma de feria, nació de un grupo de amigos que administran la página de facebook Hi-Fi Vinyl - Club del Disco de Vinilo Salta que se armó en 2016 y hoy tiene un poco más de 300 miembros que comparten novedades, ofrecen, compran y muestran lo conseguido relacionado al formato de los 180 gramos.

“Desde ahí surgió la propuesta para hacer visible esta pasión que compartimos de manera virtual”, contó a El Tribuno Arnaldo López, uno de los organizadores del evento junto a Kike Fabián, Marcelo Chocobar y Pepe Martínez.

Como una forma de anclarlo en las redes sociales, los amigos coincidieron en usar el nombre del encuentro cómo hashtag, así #LlevateUnDisco se replica en más personas interesadas en participar o sumarse a la fan page.

Si bien Arnaldo es uno de los organizadores, se considera un “recién iniciado” en la materia, y con mucha humildad asegura tener casi unos 100 discos, sobre todo porque busca cosas muy especificas, ya que le gusta el rock y tiene una colección muy pequeña de sus gustos. “Cuando aparece una oportunidad la tomo inmediatamente”, cuenta este periodista, músico y melómano.

“El objetivo del encuentro es compartir una linda tarde con el formato musical que más nos gusta y nos identifica, además, tener la posibilidad de escuchar algunas obras, de hecho habrá una bandeja montada para que quien quiera llevar algo bajo el brazo lo reproduzca o alguien que quiera escuchar un disco de las bateas que también vamos a poner. También conocer a otros amantes de los vinilos para que se puedan sumar al grupo y así seguir compartiendo gustos, además de canjear, comprar y vender”, indicó López.

Coleccionistas

Desde otro lugar se suma Marcelo Chocobar, quien tiene más de mil discos de vinilo y su trabajo de operador de radio lo convierte en un experto de la técnica y del formato.

Recuerda que se conocieron en la venta de discos que lanzara Sergio Ricardo Pérez, uno de los más grandes coleccionistas de Salta y que se suma a otros fanáticos como Peter Terey quien atesora unos 5 mil discos y tantos otros coleccionistas que se mantienen en el anonimato.

“La idea es que nos juntemos para conocernos, intercambiar material, anécdotas y buenos momentos y que estos encuentros se repitan”, sostiene Chocobar.

Lo del domingo está pensado para que cada uno pueda llevar su material ya sea de exhibición o que quiera darle salida. Si bien no es una feria de venta, la oferta no faltará como tampoco las propuestas de compra de algo que solo los entendidos saben que no tiene un precio que se pueda pagar.

“El vinilo gana por muchas cosas en lo que respecta a los sonidos de la música, como es el caso de las frecuencias altas que las reproduce tal como salieron del instrumento y no de manera aproximada”, instruyó Chocobar.

Un formato de ayer y de siempre

En los últimos años surgieron nuevas ediciones de viejos discos y bandas, y también nuevos artistas dispuestos a probar el formato de 180 gramos.

Estas nuevas ediciones son versiones digitales solo con el formato de vinilo, pero con una artística superior como principal atractivo. Los fanáticos tienen opiniones enfrentadas: para algunos son CD disfrazados de vinilo, para otros resulta favorable haber recuperado el formato.