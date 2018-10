Sáenz recibió a un niño de 9 años

El intendente de Salta Gustavo Sáenz desayunó ayer con Mateo Mussas, un niño de 9 años que a través de las redes sociales demostró su preocupación por la conservación de los monumentos de la ciudad.

Mateo visitó el despacho de Sáenz con sus padres y su hermana para presentarle al intendente un proyecto de digitalización de la información de los monumentos de la ciudad y ofrecerse a colaborar. Explicó que sería "una forma de enciclopedia virtual que esté al alcance de todos".

"Los que rompen los monumentos no tienen patriotismo y no cuidan la ciudad. Muchos están garabateados con corrector y aerosol. Eso no me gusta. Invito a todos los chicos a cuidar la ciudad", expresó Mateo.

Por su parte, Gustavo Sáenz señaló: "Me llamó mucho la atención el mensaje de Mateo, por sus intenciones de ayudar y ponerse a disposición. Desde chicos hay que enseñarles a cuidar la ciudad porque todo lo que hacemos, es por ellos".

El intendente también agradeció a los padres de Mateo por incentivar su sensibilidad social. "Con chicos comprometidos como él vamos a hacer grande a Salta", sostuvo.

En la reunión estuvo presente, además, el director general de Gestión Sociocultural, Andrés Sierra, quien explicó que, desde la Subsecretaría de Cultura se realizó un censo sobre los monumentos de la ciudad y su estado de conservación.

Por otro lado, en la reunión se informó que se trabaja en una ordenanza sobre obras de arte y espacios públicos, que se encuentra en la comisión de cultura del Concejo Deliberante.

La norma contempla la preservación y se implementará a través de concursos públicos. Este proyecto busca legitimar las obras locales y beneficiar a los artistas y creativos.

Antes de despedirse, el jefe comunal le regaló el libro Salta en imágenes a Mateo Mussas.