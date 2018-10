¿Es seguro coquear y conducir?

El consumo de hojas de coca en la conducción es hoy un tema que se instaló en los medios nacionales luego de que conductores fueran controlados y hayan dado positivo en el test de drogas, aunque ellos aseguraron que sólo habían masticado hojas de coca.

Hace muchos años ya que el consumo de hojas de coca está aprobado.

La ley de Estupefacientes excluye entre los mismos a las hojas de coca en estado natural, porque las pruebas indican que no es una sustancia psicoactiva y no puede considerarse una droga.

Sin pruebas

No hay pruebas de que masticar hoja de coca, o “coquear”, incida en las facultades de la persona.

Hay que entender que la hoja de coca no es una sustancia psicoactiva como el clorhidrato de cocaína.

Sin embargo, el metabolito que se utiliza para encontrar presencia de cocaína en los test reactivos lo tiene la hoja de coca en su estado natural, de allí que diera positivo a cualquier persona que masticara hoja de coca.

El consumo de esta planta milenaria y ancestral en el altiplano y el norte argentino es cada vez más frecuente entre conductores profesionales.

Se conoce que la práctica de coquear mantiene al conductor despierto y con sensación de saciedad, lo que lo ayuda en tramos largos de conducción.

Beneficios

La hoja de coca como elemento natural quita el cansancio por el proceso constante de masticación, el hambre, la sed y el sueño, regula la glucosa y tiene propiedades digestivas.

Además, está comprobado científicamente que, en términos médicos, el coqueo no altera los niveles normales de presión arterial, ritmo cardíaco, ni reacción ante diversos estímulos.

Más allá del consumo personal, se hicieron estudios desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para poder determinar si los conductores que coqueaban tenían afectadas sus facultades.

Los mismos determinaron que masticar hoja de coca no altera la visión ni ninguna otra facultad cognitiva de atención y percepción.

La seguridad vial

El cuestionamiento técnico es que el coquear te hace tener la sensación de que se está más despierto, y en realidad el cuerpo sigue cansado y lento.

Si ocurre un siniestro vial o un peligro inminente, el cuerpo reaccionará lento en proporción al cansancio, porque la hoja de coca no es energizante.

Las pruebas son concluyentes.

En el mundo se utilizan diversos métodos de detección de sustancias psicoactivas durante la conducción, y sólo en Argentina se plantea esta problemática, por eso, es tarea de los especialistas de nuestro país desarrollar un mecanismo que permita la detección eficiente de la cocaína y no dé falsos positivos con las hojas de coca.

También cabe aclarar que las tiras usadas para los controles viales detectan diversos tipos de sustancias psicoactivas, diferenciadas entre sí.

Por lo tanto, el elemento de medición indica claramente si se trata de cocaína, marihuana o cualquier otra droga.

Desde Salvemos Vidas recomendamos a los conductores no coquear para excederse de los tiempos de conducción, pues este paliativo puede ser el más peligroso e inseguro.

Cabe destacar que se trata de una costumbre muy arraigada en todo el noroeste.

Aún se lo sigue confundiendo con el consumo de cocaína.

Masticar hojas de coca es legal desde 1989, cuando se promulgó en el país la ley de estupefacientes Nº 23.737.