Los Pumitas arrancaron con dos goleadas en los Juegos

El seleccionado juvenil de rugby seven venció 50 a 7 a Samoa y 45 a 0 a Japón en seven. Este domingo

Con dos goleadas se presentó el seleccionado argentino de rugby seven en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. El equipo que tiene como uno de sus entrenadores al salteño Diego Rodríguez venció a Samoa y a Japón, y hoy volverá a presentarse en La Boya (sede de la competencia) para enfrentar a Sudáfrica y Francia.

Los juveniles tuvieron un inmejorable debut y con dos triunfos ante Samoa 50 a 7 y Japón 45 a 0, finalizaron invictos en el primer día de competencia. Los dos triunfos elevan las ilusiones del equipo, teniendo en cuenta que la primera ronda los enfrenta todos contra todos y los dos primeros accederán a la lucha por la medalla de oro.

Solo Francia logró cerrar la primera fase con dos triunfos e iguala la línea argentina en las posiciones. Los franceses, vigentes campeones olímpicos, debutaron venciendo 38 a 0 y a Sudáfrica le ganaron 17 a 12.

El partido contra Samoa arrancó con dudas para el equipo dirigido por Lucas Borges y el salteño Rodríguez, las cuales fueron aprovechadas por Samoa, que llegó al try por intermedio de Tuitama para abrir el marcador.

Sin embargo, a partir de ese instante fue todo para el elenco albiceleste, que supo adueñarse de las acciones y se fue al descanso 24 a 7 arriba con tries de Ramiro Costa, Ignacio Mendy, Julián Quetglas y Nicolás Roger.

En el complemento Argentina siguió marcando diferencias y aparecieron los tries de Moneta (2), Hernández y Graziano para dar cifras definitivas.

Frente al elenco japonés, Argentina no titubeo y de entrada marcó condiciones. Un try del platense Lucio Cinti abrió la cuenta, que luego sería ampliada por Tomás Vanni y el capitán, Juan Martín González, para irse al descanso 19 a 0.

El complemento sería bajo los mismos parámetros, Argentina mostrando no solo efectividad en ataque, sino también solidez defensiva para mantener el ingoal en cero. Mendy, Cinti nuevamente, Marcos Moneta y Matteo Graziano decoraron el tanteador para obtener la segunda victoria del día por 45 a 0.

Fue sin dudas un comienzo ideal para los albicelestes, que hoy se enfrentarán con Francia (13.40), el otro invicto, y Sudáfrica (16.20), equipo que cayó en sus dos primeras presentaciones.

Equipo PJ G E P Pts.

Argentina 2 2 0 0 6

Francia 2 2 0 0 6

Japón 2 1 0 1 4

EEUU 2 0 1 0 3

Samoa 2 0 1 1 3

Sudáfrica 2 0 0 2 2

Para hoy

Sudáfrica vs. EEUU

Argentina vs. Francia

Japón vs. Samoa

Sudáfrica vs. Argentina

EEUU vs. Japón

Francia vs. Samoa

“Empuje positivo”

El salteño Diego Rodríguez analizó el primer día de competencia y los partidos que se disputarán hoy. “Fue un gran primer día, siempre es importante empezar ganando. Eso te empuja positivamente hacia el segundo día, en el que creemos que pueden estar los rivales más fuertes. Eso te afirma en confianza, te hace crecer mucho como equipo puertas adentro”, señaló el entrenador a El Tribuno. “Las cosas nos están saliendo así porque no dejamos nada librado al azar, no hay detalle sin cubrir y por supuesto no subestimamos a ningún rival. Francia es muy duro, mejor que Sudáfrica, con muchos puntos altos”, añadió el exentrenador de Los Mayuatos.