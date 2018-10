Diaz Acosta y Machuca, las medallas de plata del día

El tenista Facundo Díaz Acosta obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En un repleto estadio central del Buenos Aires Lawn Tennis, Díaz Acosta no pudo con la versatilidad defensiva de Gaston, que lo superó con parciales de 6-4 y 7-5 en la final de singles, con lo cual se colgó la presea plateada.

“Estoy muy contento porque nunca había vivido algo así. Obviamente hubiese querido tener la de oro, pero él jugó un gran partido, yo estuve un poco nervioso”, analizó el argentino.

Díaz Acosta volverá a competir este domingo por el oro en pareja con Sebastián Báez, cuando enfrenten en dobles a Rinky Hijikata y Adrian Andreev, desde las 11.30.

Machuca logró en forma sorpresiva la plata en lucha

La bonaerense Linda Machuca tuvo una jornada increíble y se adjudicó la medalla de plata en la categoría de -73kg de lucha olímpica, tras quedarse con su grupo y perder en la final ante la cubana Milaimys Marin.

La chica, de 1,70 metros, tuvo una actuación destacadísima al quedar segunda en el podio y ella misma calificó lo que vivió en el Pabellón Asia como "un día hermoso".

"Me superé a mi misma. Me voy contenta por todo lo que hice, luché hasta el final. No se me dio la de oro, pero hice todo para lograrla", afirmó la joven con lágrimas en los ojos a TyC Sports.

Marín dijo que "la hinchada me dio muchísima fuerza. Yo no sabía que le había ganado a campeonas europeas, y fue mejor porque si no mi cabeza me hubiera jugado en contra. Esto es algo de todos".

En primera ronda la chica de José C. Paz superó a la turca Vahide Gok, en el mismo Grupo A la argentina venció luego a la bielorusa Kseniya Dzibuk.

El último combate del grupo inicial Machuca dejó en el camino a la uzbeca Svetlana Oknazarova y se quedó con su grupo al derrotar a otra turca, Khadija Jlassi.

Sin embargo, en la final la argentina se topó con la cubana Marín, quien con mejor porte físico y una técnica superior le ganó en menos de un minuto.

"No sé cuando voy a caer en esto. Me encantó ver a mi familia ahí y gente que no conozco te apoye, es muy lindo y grande", afirmó.