El sub 15 de la Liga Salteña reaccionó y le ganó a Tucumán

Los chicos salteños festejaron un triunfazo en tierras tucumanas al vencer como visitante a sus pares de la Liga Tucumana por 2 a 1.

El elenco dirigido por Federico Acuña perdía el encuentro pero lo dio vuelta con mucha actitud para encarar con optimismo la revancha el próximo fin de semana.

En el primer tiempo, Tucumán tomó el protagonismo y a los 21’,Santiago Carrizo de Tucumán se hizo cargo de un tiro libre y se la puso con un “guante” a Luis Figueroa quien de cabeza marcó el 1 a 0 para los locales. Salta sintió el golpe y por momento se vio superado anímicamente y futbolísticamente por los tucumanos que se fueron al descanso con la ventaja parcial.

En el complemento, los chicos salteños salieron con otra actitud, el jugador más desequilibrante fue Claudio Quiroga que se convirtió en una pesadilla para la defensa tucumana. El combinado salteño empezó a generar las situaciones que no tuvo en la primera mitad hasta que a los 24’, Mateo Castilla saltó más alto que todos y de cabeza decretó el empate 1 a 1 para Salta. Esto hizo reaccionar al local que se fue con todo en busca de la victoria pero Salta se plantó bien en el fondo y evitó en varias oportunidades el tanto tucumano pero lejos de conformarse con el empate, los chicos dirigidos por Federico Acuña se fueron con todo para conseguir la victoria, de tanto insistir por su sector, Claudio Quiroga tuvo su premio a los 35’ cuando superó al defensor tucumano Julián Díaz y quedó mano a mano con el arquero Rafael González. El delantero salteño no perdonó y definió al medio del arco para hacer delirar al banco salteño y así poner el 2 a 1 para Salta. En los últimos minutos los tucumano buscaron el empate pero no pudieron romper con la sólida defensa salteña.

Triunfazo de Salta en Tucumán, la revancha se jugará el próximo fin de semana en el estadio de la Liga Salteña donde el local buscará sellar el boleto para la final y así soñar con el Torneo Nacional.

Triunfazo Departamental

El combinado Sub-15 de la Liga Departamental, dirigido por Robert Tejerina, también dio la nota y le ganó como local 2 a 0 a la Liga Jujeña en el estadio de Alianza San Martín.

A los 9’ del primer tiempo, Fabricio Murillo marcó el 1 a 0 para la Liga Departamental, que tuvo el segundo en los píes de Vázquez pero el volante desperdició un penal.

En el complemento, a los 22’, Molina, sentenció el triunfo al conquistar el 2 a 0 para la Liga Departamental que viajará a Jujuy la próxima semana para defender los dos goles conseguidos en la ida.

Cabe destacar que el ganador de esta llave se medirá en la final con el vencedor de la serie entre Salta y Tucumán.

La final definirá que Liga será la representante del Norte en el próximo Torneo Nacional de Ligas Sub-15.