La U se llevó el clásico en el Súper 10

La octava fecha del Súper 10 en el Regional del NOA cruzó por primera vez en la temporada al Jockey Club y Universitario, los equipos de mayor proyección en el rugby salteño. Los 80 minutos que se disputaron en la rotonda de Limache y el posterior festejo de los verdes lo ratificaron.

Fue un clásico poco vistoso, de los denominados partidos chivos. La U estaba más necesitado de victorias que los albirrojos y de entrada se impuso con un penal de Eliseo Morales.

El Jockey reaccionó minutos más tarde con dos tries seguidos. El primero fue de Francisco Ovejero y el segundo de Franco Giaccopo, pero esta vez la puntería de Santiago Larrieu solo le dio dos puntos más al local, ya que solo anotó una de las conversiones. Los albirrojos pasaron al frente con una buena ventaja, pero antes de irse al descanso, Juan Franco Morosini, el fullback de Universitario, anotó el primer try de la visita, aunque Morales no pudo convertir y el primer tiempo cerró 12 a 8 para Jockey.

El inicio del complemento lo tuvo al Jockey con mayor protagonismo, pero los verdes se animaron y casi anotan un try a través de Marco Secchi, pero le cobraron pase forward.

Además, Larrieu anotó un nuevo penal y del otro lado Morales erró el que tuvo en sus pies, por eso pasó a patear el experimentado Martín Núñez y el apertura estuvo más fino que el medioscrum para el siguiente penal.

Con 15 a 11 a favor del local, solo quedaría tiempo para una jugada sobre el sector izquierdo en el ataque de los verdes, donde Diego Fortuny, el hooker que integró el plantel de Los Pumas en el Rugby Championship, apoyó en el ingoal y el resultado cerró 16 a 15, para el delirio de los hinchas de Universitario, que llegaron en gran número y le pusieron el color necesario a un nuevo clásico.

Igualados en puntos

Con este triunfo de Universitario ambos equipos siguen con vida en el Súper 10 del Regional del NOA, ya que los verdes sumaron cuatro unidades para quedarse con 15 puntos y el Jockey, que tenía 14, al menos sumó el bonus defensivo.

El otro choque adelantado de ayer fue Universitario ante Los Tarcos, con victoria para los rojos por 20 a 25 y se afianzan como único escolta de Tucumán Rugby.

Hoy completarán: Tucumán Lawn Tennis vs. Huirapuca; Old Lions vs. Tucumán Rugby y Lince ante Natación y Gimnasia. La tabla parcial: Tucumán Rugby 31, Los Tarcos 23, Universitario (T) 19, Huirapuca 19, Natación y Gimnasia 17, Universitario y Jockey 15, Old Lions 14, Tucumán Lawn Tennis 13 y Lince 6.

Diego Fortuny: “Seguimos con esperanzas”

Después de varios meses, Diego Fortuny volvió a vestir la camiseta de Universitario, justo para el clásico ante el Jockey en la rotonda de Limache, por el Súper 10 del Regional del NOA.

El hooker que participó en el Rugby Championship con Los Pumas se mostró muy contento por la victoria, aunque también muy cansado.

“Se jugó como un clásico, aunque fue muy difícil para mí, porque venía sin jugar hace un tiempo y terminé muy agotado”

Sobre lo que dejó el choque dijo: “Por suerte se dio el resultado con suspenso al final y una buena presión nuestra, pero hay que tratar de no equivocarnos con errores de conceptos. Ahora tenemos que trabajar para tratar de ganar el otro fina de semana, ante Old Lions”.

La victoria aún deja a los verdes con chances de avanzar, por eso para Fortuny “era importante ganar hoy (ayer) y seguir con esperanzas de clasificar para pensar en lo que viene”.