Era el mejor alumno, estafó a todos y huyó con la plata de la fiesta de egresados

Era el mejor alumno en Lengua, también en Matemáticas, pero sorprendió a todos por un hecho insólito: desapareció con los $ 55 mil que sus compañeros habían recaudado para organizar la fiesta de egresados.

Se trata de ‘Marcos‘, un estudiante de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos 1299 de la ciudad de Rosario. En total, estafó a 50 alumnos de dos cursos de ese establecimiento.

Sus compañeros denuncian que fueron estafados por este joven (Marcos R. de 26 años), que es oriundo de Entre Ríos, pero que hace varios años vive en Rosario. No obstante, gente que lo conoce de su paso por esa provincia afirma que es un modus operandis habitual en este joven, que luego de realizar alguna estafa similar desaparece de los lugares que frecuenta.

Este joven, que de acuerdo a sus compañeros era un alumno casi ejemplar (“tenía diez en casi todas las materias y les daba clases particulares a sus compañeros que tenían problemas”, afirma una compañera y amiga), fue el elegido para comenzar a organizar la fiesta de graduación de los alumnos de 5º año de esa escuela. “Nos sentimos doblemente estafados, porque es un compañero al que les teníamos confianza, y le brindamos todo el apoyo para realizar esta fiesta de graduación. Pero nos estafó”, argumentó José uno de los compañeros al diario La Capital de Rosario.

El muchacho se encargó de reservar el lugar y de recaudar los fondos con sus compañeros para tener la fiesta soñada. De hecho, además de reservar el salón, hizo el primer depósito de 9.600 pesos. Pero cuando llegó el momento de poner unos 50 mil pesos más que habían juntado entre todos para confirmar la fecha y el salón, el muchacho desapareció y desde el viernes pasado que nadie lo encuentra por ningún lado. No contesta el teléfono, no asiste a la escuela y en la casa dicen que tampoco está. Y no saben donde está.

Sus compañeros también señalaron que “le escribimos, intentamos comunicarnos con él por distintos medios, incluso la directora del establecimiento, que se sorprendió con este hecho, también intentó hacerlo. Pero tiene el celular apagado y no contesta. No dio señales de que haya tenido un problema ni de querer devolver el dinero”.

En total, los alumnos juntaron alrededor de 60 mil pesos (los 50 mil que tienen que depositar ahora y los casi diez mil que con los que ya señaron el salón). “Pero de los 50 mil no se sabe dónde está, ni que hizo con ese dinero”, señalan.

“Es extraño porque es un alumno que se sacaba siempre diez, era buen compañero, incluso cuando te iba mal te daba clases particulares y hasta a veces salíamos juntos”, contó Gisela, que se definió como amiga, además de compañera de estudios.

“Nada hacía pensar que podía estafarnos, es extremadamente raro. Después que nos dimos cuenta de la situación empezamos a sospechar de lo que estaba pasando. No entregaba plata y cuando le preguntábamos él decía que sí. Pero no nos mostraba recibo, hasta que hace unos días le pedimos que nos mostrara los nuevos contratos y desde ahí desapareció y nadie sabe nada de él”.