“Renuncié mucho a mi hijo por mi carrera, pero no me puedo arrepentir"

En el marco de la conferencia de presentación del filme “Todavía”, de Tomás Sánchez, que se estrenará el próximo mes, El Tribuno entrevistó a la protagonista del filme, Betiana Blum.

En “Todavía” Blum encarna a Aralia, una pianista que salva su vida gracias a un trasplante de corazón y que tendrá otra oportunidad para concretar su mayor deseo. Así, pondrá en marcha un plan para reunir a sus hijos, más allá de las profundas diferencias que los separan.

La comedia es un viaje lleno de humor y de música, con sorprendentes encuentros que permitirán enfrentar y transformar en reconciliación el dolor por la pérdida de su esposo y el padre de sus hijos. Y justamente la actriz reflexionó sobre cómo pudo pararse en esta ficción que trata sobre relaciones entre padres e hijos, los reencuentros, las nuevas oportunidades y valores como la amistad, la solidaridad, la lealtad y el perdón.

- ¿Cómo fue que trabajaste en la construcción de este personaje, que es una madre con mucha personalidad y, a la vez, con una herida abierta? Esta a su vez es una herida doble, por estar por un lado la salud y una segunda - oportunidad de vida, y por el otro su familia y sentir la obligación de reunirla antes de su partida definitiva...

- Bueno, yo decía que cuando vos elegís como protagonista a una persona de más edad, comparado con una persona joven que tiene poco trayecto, una persona grande ya tiene desarrollada su vida. Sus hijos son grandes, a veces hay nietos; hay toda una proyección de vida que implica muchos aciertos y desaciertos, o muchas asignaturas pendientes. Y cuando una persona es una profesional, como es el caso de esta mujer, también te lleva mucho tiempo y muchos horarios que no se condicen con estar en tu casa a la hora en que los chiquitos se van a dormir, porque a esa hora estás trabajando. Es duro, y en el momento tenés que mantener la familia y tenés que sobrevivir, y lo hacés a través de tu profesión. Pero eso también deja espacios que no se llenan y que después te pasan factura.

- ¿Es lo que te ha pasado a vos en tu vida profesional?

- En mi vida profesional tengo recuerdos de mucho dolor, pero no sé cómo podría haberlo hecho de otra manera, porque el teatro profesional se hace de noche. En los horarios de la comida con tu hijo o a la hora en la que se va a dormir, no estás con él por estar en el teatro. Y yo he hecho mucho teatro en mi vida. Lo recuerdo como algo que me hubiese gustado que fuese de otra manera, pero bueno... fue así.

- ¿Te hubiese gustado que fuera de otra manera, pero no te arrepentís de haberlo hecho?

- Sí, claro. Pero no se puede, porque todo es muy difícil. En este caso pasa lo mismo con esta mujer, que su profesión la aleja mucho de sus hijos.

- Ya que hablaste de las personas con más experiencia, ¿qué tomaste de tu propia vida? Y además en el cine se ve mucho que hay abuelos que técnicamente tienen 30 años y les ponen una peluca blanca... ¿Te parece que la experiencia no se valora tanto, siendo que es algo que también le podría sumar a lo que se ve en pantalla?

- Lo que sucede es que no es lo mismo si vos todavía no tuviste hijos a cuando tenés hijos chiquitos. Para cuando ya tenés hijos grandes, ya hiciste mucho y desarrollaste muchas cosas. Es lo que le sucede a la protagonista en este caso, sumándole que el corazón le da un aviso. Creo que eso te da un despertón y te hace preguntarte que pasó con tus hijos, con tu profesión, con tus compañeros de trabajo. Hay cosas en las que vos no podés decir “Esto lo arreglo, “En esto pido perdón”... También está lo que a vos te sucede como persona, porque no somos santos y tenemos nuestras cosas por solucionar. Eso es todo lo que vemos en este personaje. Por la forma en la que está construido el guion, aparece mucho el humor y de pronto también la inmadurez de una persona grande que se comporta como una niña y no puede arreglar cosas de una forma adulta.

- Con las limitaciones de un ser humano, ¿en qué cosas crees que te parecés al personaje y en qué otras cosas creés que sos completamente diferente de él?

- Me parezco en que soy un ser humano y tengo emociones. Cosas sin resolver, errores y aciertos. También en que soy profesional y sé lo que conlleva tener una profesión. A la hora de trabajar, a mí me gusta la definición de un comediante francés, que dice que el actor debe ser vacío, sin prejuicios, sin juicios; tenés que dejarte habitar por el personaje. Yo trabajo así; si pienso que algo es mejor, pero el personaje hace otra cosa... si el personaje es un necio, capaz que tiene razón. Porque si no aparece tu juicio y lo que hacés no es verdadero, dejar que el personaje te habite creo que es la forma más noble de lograr algo distinto, de lograr algo vivo y real, con sus errores y aciertos.

- Además del dolor que comentabas que te produjo dedicarte a esto. ¿Cuáles fueron las alegrías que te trajo esta profesión?

- Mi hijo es escritor y tiene un profundo amor y respeto por la profesión. En ese sentido, él vio con la seriedad con la que he trabajado y me he entregado a mi profesión también. Uno además trabaja para ser útil a la sociedad, y el actor ocupa un lugar muy importante en ella. Y ahí está también tu conciencia y responsabilidad sobre qué materiales le das. Yo trato de elegir la elaboración de películas que tengan humor y que al mismo tiempo sean profundas. Y esta posibilidad de elaboración de los conflictos que tiene la gente es muy importante, porque cuando se meten en un cine o en un teatro, salen de su propia vida y se meten en la de otro. Yo elijo qué materiales darles. No me gusta darles cosas que no tengan salida, por ejemplo.

- Es verdad entonces aquello de que uno no siempre está preparado para cierto tipo de obras en ciertos momentos de la vida que manifiestan los actores...

- Lo bueno es que hay de todo y uno puede elegir qué hacer. A mí me gusta que la gente pueda elaborar a través de lo que ve. Que puede ser profundo, pero si no hay un poco de humor, te resistís al sufrimiento. Te resistís a la pobreza humana y a todas nuestras limitaciones. Por darte un ejemplo, en “Esperando la carroza”, se ven todo lo porquerías que son los personajes. Pero te reís, y si lo hacés es porque te reconocés y eso indudablemente te hace cosquillas.

- Hablando de “Esperando la carroza”, ¿en algún momento te dio temor de que te encasillaran con el personaje de Nora?

- Gracias a Dios no, por haber hecho tantas cosas y tan distintas. Pero creo que “Esperando la carroza” es como un legado que va pasando de generación en generación. Es como parte de la familia, no sé, es algo muy especial. Me parece un privilegio haber formado parte de esa película y que signifique tanto para la gente.

- Sobre tu vinculación con el teatro, ¿qué personaje fue el que más te ha marcado? ¿Te quedó algún personaje emblemático u obra que quieras hacer?

- Mirá, yo trato de no tener cosas pendientes, porque te crean un vacío o la sensación de “me falta esto”. Prefiero disfrutar de lo que me ofrecen y hacerlo lo mejor posible. Elegir cosas que a la gente le sirvan y por supuesto, que sea un buen guion y una buena obra de teatro. Pero no me gusta pensar en “me falta esto”.

- O sea que no te pensás desde las carencias, sino desde las abundan cias...

- Sí, si no desde la elección de la realidad. Desde la realidad de lo que aparece, elijo lo que me es más afín y lo que creo que es mejor para la gente.

- Leí que cuando llegaste a Buenos Aires, porque naciste en Chaco y vos querías estudiar Letras, te decidiste por la actuación. ¿En algún momento te hubiese gustado dedicarte a escribir algo puntual?

- Yo tengo un libro publicado que se llama “Sentirme bien”, y que tiene que ver con mi elaboración espiritual.

- ¿Pensás en algún momento hacer una segunda parte?

- Mirá, todo eso está ahí, y yo sé que lo tengo que escribir, pero me da fiaca. Por el momento estoy trabajando bastante. Ahora estoy con el teatro, doy clases. En este momento tengo esta película, pero a fines de octubre tengo que comenzar el rodaje de una nueva. Es mucho trabajo. Cuando escribí ese libro, recuerdo que fue un año en que prácticamente estuve dedicada a eso.

- Más allá de esta cuestión que tiene que ver con tus experiencias ¿te gustaría dedicarte a otro género literario, como la ficción o la poesía?

- ¡Sí! A mí se me ocurren una gran cantidad de ideas, pero yo creo que para escribir lo tendría que hacer con otra persona, porque sola no sé. Es lindo cuando el otro te propone cosas también. Por momentos son ideas, pero veremos qué pasa con el tiempo y con lo que a mí me vaya pasando.

- Para cerrar, quería preguntarte cuál es tu vinculación con el tiempo. Porque no es lo mismo tener veinte, que tener treinta o cuarenta años, y uno va variando su vinculación con el descanso o el trabajo...

- Sobre mi relación con el tiempo, siento como que voy entrando más en profundidad con la comprensión y la valoración de la vida. Creo que eso es lo más importante que me pasa, que me voy dando cuenta cada vez más de que lo único importante que sucede es que estamos vivos.

- Anclarse en el presente, como dice Aralia, tu personaje en “Todavía”, ¿no?

- Ojalá pudiéramos entrar en ese presente, que es la eternidad. A mí me gusta mucho Eckhart Tolle, el autor de “El poder del ahora”. En el presente está todo y no hay otra cosa. Pero hay que vivirlo de verdad.

Perfil de una actriz multifacética

Nacida en el Chaco, decidió radicarse en Buenos Aires para estudiar letras, pero al tercer año decidió abocarse a la actuación. Inició su carrera en 1964 en “Sombras en el cielo”, de Juan Berend, luego siguió en el medio televisivo a fines de los 60 en el ciclo “Nuestra galleguita”. Se consagró en “Rosa... de lejos”, que fue llevada al cine.

Participó en más de 30 películas, entre ellas “La sartén por el mango”, “Bodas de cristal”, “Un mundo de amor”, “Los irrompibles”, “Bajo bandera”, entre otras.

A mediados de la década del 90 intervino en Alta Comedia y “Ricos y famosos”, con Natalia Oreiro. Otro éxito suyo en el 2000 fue “Soy gitano”. Gran actriz de reparto en comedia, también se la pudo ver en “Mujeres asesinas”, de Polka.