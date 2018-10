Diego Maradona destrozó a Lionel Messi: “No puede ser caudillo alguien que va 20 veces al baño antes de jugar”

Polémico como siempre, Diego Armando Maradona se tomó unos minutos antes del partido amistoso que su equipo Dorados de Sinaloa disputó anoche ante los Xolos de Tijuana para opinar sobre Lionel Messi y criticarlo por su rendimiento en la Selección Argentina. Le pegó duro. Lo destrozó sin piedad con algunas de sus observaciones.

Esta vez, a diferencia de lo que había expresado en sus últimas declaraciones, el ex campeón mundial no fue condescendiente con el rosarino y pidió “no endiosarlo más”.

“En la cancha sí la pide, pero antes de hablar con los compañeros se va a jugar a la Play. Para mí es difícil hablar, pero es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”, disparó el ex entrenador de la Pulga en el Mundial de Sudáfrica 2010 (fueron eliminados en cuartos de final a manos de Alemania).

Luego remarcó la diferente versión que se puede observar dentro del campo del rosarino cuando viste la camiseta de la entidad catalana: “No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en Barcelona. Jugando con la camiseta argentina es uno más”. No obstante sostuvo que “Messi es el mejor del mundo, junto a Cristiano Ronaldo”.

Al ser consultado sobre si lo citaría en caso de volver a ser el seleccionador de la albiceleste, afirmó: “No llamaría a Messi, pero nunca digas nunca. Hay que sacarle presión. Hay que sacarle el caudillo que queremos que sea Messi, que no lo va a ser. A Messi le decís: Tírate de cabeza contra el palo, y él prefiere jugar a la Play. Haciéndolo jugar como yo quiero, lo llamaría y lo haría jugar como sé que juega Messi”.

También sostuvo que “Maradona es mejor que Messi” y que “de ninguna manera Pelé es mejor que Maradona”. Recalcó su anhelo por volver a ponerse el buzo de entrenador albiceleste, pero que “antes de Argentina prefiero dirigir a la Selección de México”.

Otras frases destacadas de Diego Maradona:

“A Messi yo lo vi llorar muchísimo en el 2010, como no lo vi a otros que decían ser caudillos. Me hubiese encantado jugar con Messi”.

“El legado de Messi no se mancha por no conquistar un Mundial”

“Maradona está preparado para dirigir a la Selección de México”

“La liga mexicana hoy es mejor que la Argentina”

“Macri es un ladrón que no para de robar y la gente no tiene para comer”

“Sampaoli no tiene categoría para dirigir a la selección. Eso lo sabíamos. El fútbol argentino está cada vez más pobre. En Argentina no podemos jugar hoy con Holanda o España”

“Qué jugador hubiese sido si no me hubiese drogado. Todo comenzó en Barcelona”

“Fue una epoca nefasta, me arrepiento profundamente. Le diría a los jóvenes que no la prueben, porque te engancha. Y a los políticos les diría que hagan algo”

“Yo tuve una enfermedad que murió hace 15 años. Yo sé lo que es ser responsable. Me lo grabé de mi papá, que se levantaba a las 4 am y regresaba a casa a las 4 de la tarde; llegaba muerto. Yo quiero morir dentro de una cancha, y siendo como mi papá. Los chicos lo que tiene que hacer es no probar. Aferrarse a los padres, no al amigo. A la larga eso te mata. A mí me salvaron mis hijas. Si no hubiera sido así, hoy hablarían de lo grande que fue Maradona”.

“Si Dios quiere, me gustaría volver a la Selección. Yo me fui por un supuesto amigo. Cuando perdíamos 4-0 ante Alemania él estaba cobrando un dinero de una estafa que había hecho. Me había inventado una firma. Me falsificaron la firma”.

“Me gustaría dirigir a la Selección mexicana. Pero también es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tranquilamente el DT del Tri. Martino está fenomenal en Atlanta, allá déjenlo”.

“Veo al fútbol mexicano en alza, me gusta el dialogo y la riña que tienen todos ustedes. El tema es que México no puede jugar contra Costa Rica y ganar 3 a 2 y quedarse conforme, no, hermano, es preferible que vayas y te hagan cinco goles en Europa y que aproveches esos tantos”.