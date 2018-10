Un taller para que los adultos salteños hablen de sexualidad

Sexualidad y educación son dos palabras que en los últimos meses se escuchan y se leen, como nunca antes. Sin embargo, estos dos términos están en la mayoría de los casos unidos a niños, niñas y adolescentes.

Ante este debate, que cobró una fuerte polémica en las últimas semanas, parecería que los adultos ya tienen muy en claro de qué se trata y cuáles son sus elecciones al respecto. Sin embargo la doctora Mónica Beatriz Gelsi, sexóloga clínica, expresa desde su experiencia que la situación no está del todo clara en los adultos. Más aún si están en pareja.

"Es importante hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta y de lo que me gustaría en la intimidad de la pareja", remarcó la médica, quien llevará adelante el próximo 29 de octubre un taller de encuentro y reencuentro.

De a dos

Este trabajo está destinado a todas las parejas que quieren trabajar sobre su sexualidad, donde la base de todo el trabajo será la comunicación.

Gelsi destacó que la técnica del taller es en forma anónima. "Son tres horas en las que se trabaja, en primer lugar con una bolsa donde los presentes dejan sus mensajes e inquietudes escritas en un papel sin nombre. A lo largo del encuentro se va trabajando con estos pedidos y buscando la forma de dar una respuesta", comentó la especialista.

El encuentro también cuenta con el apoyo de Osvaldo Macri, educador sexual y sociólogo. Esta es la segunda vez que Macri y Gelsi realizan el taller en Salta, que también ya se realizó en Jujuy, donde las experiencias para los presentes y los profesionales fueron muy enriquecedoras.

Gelsi explicó que durante el encuentro se busca que las parejas se sinceren y cuenten que es lo que les gusta vivir, lo que no y cuáles son sus fantasías para que las vivan, "justamente en pareja, y no un tercero".

En cuanto a los situaciones que se presentaron en otros encuentros, la doctora Gelsi detectó que existe muy poca comunicación en las parejas, ya se por el trabajo o por la tecnología que los distrae y hace que "la gente esta descuidando el vínculo".

Sin hipocresías

El debate por la educación sexual en las escuelas, y que trascendió a los ámbitos legislativos, laborales y sociales, es un tema que no está lejos del taller de encuentros de parejas.

Gelsi agregó que estos talleres, en los que se busca fortalecer la comunicación también permiten que los adultos abran el diálogo con los hijos.

"Los padres son los primeros educadores son respecto a la sexualidad pero lamentablemente se borran o imponen conductas represivas", expresó la profesional.

Conocer a los hijos es fundamental, ya que en muchas ocasiones los padres no saben de las conductas de los chicos.

Para Gelsi hablar de sexualidad con los adolescentes permite aclarar que es tan normal tener relaciones como no tenerlas. "Tenemos que hablar porque sino llegamos tarde como en el embarazo adolescente y el HIV. Hay que abordar la cuestión de géneros, porque es allí donde surge la igualdad tanto para el varón como para la mujer y dejar de ser hipócritas con un doble discurso", reflexionó la doctora, empapada en los debates actuales.

El encuentro del 29 de octubre será de 20 a 23, y se realizará en San Lorenzo 141, continuación del pasaje Zorrilla. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 387-6838888.