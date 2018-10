Interesante propuesta literaria para la madre

Ya llega el Día de la Madre. De entre la oferta múltiple e inmensa de objetos y presentes para celebrar a quienes ocupan ese rol fundamental en cada familia, la industria editorial despliega un tríptico de libros por demás atractivos. Autoras que analizan el “niñocentrismo”, la violencia de género o las relaciones de pareja desgastadas por los años, trazan ficciones y observaciones que interpelan a la mujer en esta etapa de la historia en la que alza la voz y se hace oír.

Los divinos

Libro de Laura Restrepo. Un crimen real que conmovió a una sociedad entera. Un alegato contra el femicidio, por una de las autoras más importantes en español. El cuerpo de una niña es encontrado flotando en el agua en lo que parece haber sido un ritual. Quien lo preparó tal vez intentó compensar a la víctima haciendo desaparecer las evidencias de su muerte. O tal vez quiso borrar las pistas para encubrir al asesino. En el fondo de este episodio se encuentra el mundo ostentoso y superficial de unos jóvenes ricos y exitosos que mantienen desde la infancia una hermandad maligna y que contrasta con el de la víctima, pobre, inmigrante, sobreviviente de la guerra y la violencia de su lugar de origen.

“En la historia de los Tutti Frutti, las fufurufas y las mujeres prepago aparecieron temprano.

No voy a mentir, a estas alturas para qué andar inventando: desde niños aprendimos que había mujeres decentes, las hermanas de los demás, por ejemplo, las de tu propia familia, las niñas que conocías en fiestas, bazares y proms. A ésas las tratabas de una manera, o como se decía: con respeto. Y había otras mujeres que eran para irrespetar. Unas que podías comprar o manosear sin consecuencias, darles órdenes y pordebajeo. Ni siquiera les preguntabas el nombre, y si te lo decían, enseguida lo olvidabas”, describe Restrepo en Los Divinos.

La reconocida colombiana, creadora de Leopardo al sol, es aquí artífice de una ficción basada en hechos verídicos que sacudieron a su país. Entre sus páginas, reflexiona sobre los femicidios, el patriarcado, las tramas de poder y las diferencias de clase.

Quién no

Es el nombre del flamante libro de Claudia Piñeiro. Es el primer volumen de cuentos de Piñeiro. Incluye dieciséis cuentos que tocan todos los temas y obsesiones de Claudia Piñeiro: las relaciones entre padres e hijos, los vínculos de pareja, los abusos de poder, las deudas amorosas, escritores famosos, editores que se ocupan de escritores famosos, pero también temas “difíciles” como el aborto, la violencia doméstica, las muertes inesperadas y los duelos que se derivan. Cuentos contundentes, impactantes, directos al corazón, muy bien estructurados y contados mediante escenas o imágenes que se quedan para siempre en la memoria del lector.

“Si hoy no fuera un día especial, Julián tomaría el juego de llaves de algún departamento de la inmobiliaria, cerraría el tablero, bajaría la persiana, apagaría las luces y saldría. Así lo hizo cada noche desde que se separó de Silvia, cinco meses atrás. Apenas con unas pocas pertenencias dentro del bolso de Estudiantes de La Plata que, miente, usa para hacer deporte. Pero hoy cumple años Tomás, su hijo mayor, y Silvia lo conminó a que, como parte del festejo, duerma con él por primera vez desde la separación. En realidad, sus dos hijos dormirán con él, Tomás y Anita. Silvia fue terminante. Él no atinó a esgrimir ninguna de las tantas excusas que puso en esos meses con la intención de no dar una dirección exacta. Hasta hacía poco había funcionado, pero ya no. Incluso parecía desvanecida la ventaja que solía tener en cualquier negociación frente a Silvia por el hecho de que era ella quien había tomado la decisión de dar por finalizado su matrimonio. Desde el día en que le dijo ‘quiero que te vayas°, él había quedado girando en falso sin entender qué había pasado para tener que desarmar lo que habían construido juntos durante quince años. ¿Lo habían construido juntos? ¿En qué consistía esa supuesta construcción?” se lee en una de las historias que integran este volumen.

La escritora reúne un conjunto de relatos que, como breves escenas cotidianas, abordan situaciones en las que todos podemos sentirnos reconocidos.

Una civilización niñocéntrica

El reciente libro de la escritora Laura Gutman. “Hace mucho tiempo que nuestra civilización perdió el eje respecto a la naturaleza de los seres humanos. Hemos sido creados para vincularnos espontáneamente con nuestro entorno, con el respeto y el equilibrio suficientes para vivir en armonía. Sin embargo hoy estamos perdidos. Generamos violencia, maltrato, guerras, enfermedades y malestar. La buena noticia es que los cambios para crear un contexto amoroso y solidario, dependen de cada uno de nosotros: mujeres y hombres adultos”, explica la autora al inicio de su reciente obra literaria.

Allí, Gutman ofrece propuestas concretas centradas en el bienestar original del ser humano, destacando los vínculos primarios, es decir, la relación cariñosa entre adultos y niños. Y afirma: “si confiáramos en la naturaleza instintiva de cada niño, recuperaríamos el sentido común, la alegría y la prosperidad. Y sobre todo, recuperaríamos algo que hemos perdido hace muchas generaciones: la capacidad de amar al prójimo”.