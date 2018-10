Urtubey: "Veo un presidente muy condicionado por Elisa Carrió"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy que ve "a un presidente muy condicionado" por la diputada Elisa Carrió y que "eso no ayuda mucho".

El mandatario provincial consideró que la líder de la Coalición Cívica "subestima el nivel de desesperación de la gente para con la política y por eso tira de la cuerda" al pedir el juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Urtubey remarcó que la referente oficialista "dijo siempre lo que pensaba", por lo que la acusación contra el funcionario nacional "no puede sorprender a nadie del Gobierno ni de afuera del Gobierno".

"No sé si la palabra es miedo, pero parece desde afuera, como espectador, que uno ve a un presidente muy condicionado por Elisa Carrió y eso no ayuda mucho", analizó.

El dirigente remarcó también que "todos deberíamos estar sin fueros", incluso la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Kirchner.

Por otra parte, Urtubey sostuvo que "la Argentina necesita salir de la grieta como construcción de poder" y pidió "pensar es en qué estamos haciendo para bajar la pobreza", aunque aún no confirmó si se va a postular para presidente.

"Vamos a competir porque yo voy a colaborar para que mi espacio se presente en las elecciones. Si voy a ser candidato o no, se verá en los próximos meses", aclaró el mandatario provincial.

El dirigente opositor cuestionó la administración del presidente Mauricio Macri, aunque opinó que hay que "apostar a ser mejores y no a que le vaya mal al que está gobernando".

"Al oficialismo le está yendo muy mal, tiene todavía el 25% restante de gestión, puede enderezar un poco la situación, pero lo que había generado en un sector de la población durante la campaña, está claro que no se cumplió", criticó.

Durante una entrevista con radio Mitre, Urtubey resaltó que Salta tuvo "el doble de éxitos que la Argentina en cuanto a la reducción de la pobreza estructural".

En este sentido, el mandatario manifestó que "lo primero que hay que pensar es en qué estamos haciendo" para resolver esta problemática social.

"Como dirigente peronista, lo que más me preocupa es cómo se reduce la pobreza con estas políticas que no ayudan y que destruye el trabajo que uno está haciendo", señaló.

Finalmente, Urtubey adelantó que no va a participar del evento en Tucumán que organiza un sector del PJ por el 17 de Octubre tras opinar que "la lealtad tiene que estar con los más necesitados y las demostraciones de poder no ayudan a nadie".

"Nosotros hacemos un acto acá en Salta, donde tenemos la iniciativa de lanzar un plan alimenticio muy grande porque estamos advirtiendo problemas en este sector", detalló.

Otras frases resonantes del gobernador

"Me parece que Lilita Carrió subestima el nivel de exasperación que hay en la sociedad argentina con la política y entonces tira mucho de la cuerda. Pero ella dijo siempre lo que pensaba, siempre, por lo cual no puede sorprender a nadie del Gobierno y de afuera del Gobierno".

"Le está yendo muy mal a Gobierno. Tiene todavía un año y medio de gestión, un 25% restante de gestión. Puede enderezar un poco la cosa, pero claramente la expectativa que se había generado en algunos sectores de la sociedad está claro que no se cumplió".

"La Argentina necesita salir de la grieta como forma de construcción de poder porque sino no se logra nada".

"El desafío para mí es unir a los argentinos… aunque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y lamentablemente el Gobierno no pueden demostrar que haya habido un correlato entre su propuesta electoral y la gestión porque claramente no lo hubo".

"Yo trabajo para que al argentino no le vaya peor. Cuando al Gobierno le va mal, a los argentinos nos va peor y eso es lo que está pasando hoy. No podemos caer en la mediocridad de pensar que si le va bien al Gobierno, a nosotros nos iría mal. Hay que apostar a ser mejores, no a que le vaya mal al que le está en el Gobierno".

"Competir vamos a competir porque yo voy a colaborar para que nuestro espacio político tenga posibilidades de ganar la elección. Si soy efectivamente candidato, lo veremos el año que viene de acuerdo a muchísimas variables".

"El principal responsable de cómo se está hoy es naturalmente el Gobierno porque es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la política pública. La oposición, nosotros que estamos afuera del Gobierno, también tenemos responsabilidad, menor, y el anterior Gobierno obvio que dejó una situación".

"Cuando uno llega al Gobierno, ya está. La herencia siempre va a ser pesada, hasta ahora siempre lo ha sido. Cuando uno llega se supone que ya sabe lo que tiene que hacer para salir adelante".

"Yo lo vengo pidiendo desde hace tiempo: hay que eliminar la ley de fueros de la Argentina, hay que terminar con la historia de que la Justicia funcione para unos y no para otros".

"Yo tengo una mirada diferente con el tema fueros (respecto a Pichetto), aún admitiendo que hay un problema en la utilización, en algunos caso exagerada y en otros demasiado benévola del instituto de la prisión preventiva. Si hay un problema, modifiquemos esa ley pero no usemos los fueros para corregir una ley que está funcionando mal".

"Hay mucha desilusión con la política e inclusive para aquellos que trabajamos en eso. Yo trabajo en esa actividad y también tengo una profunda desilusión respecto de ver cóm no sólo se han podido solucionar los problemas de la gente sino que se los ha agravado".

"Hay una representación política que está muy lejos de ser lo que gran parte de la sociedad argentina demanda".