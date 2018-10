Un spot salteño ganó un premio FEPI de plata 

Un spot salteño sobre femicidios fue distinguido con la mención de plata en la duodécima edición del Festival Internacional de la Publicidad Independiente (FEPI), que se celebró el viernes pasado en Rosario de Santa Fe.

El anuncio publicitario de concientización “Abramos los ojos”, realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM), fue premiado en la categoría filme con la máxima mención, que es el galardón de plata.

Se trata de un trabajo realizado conjuntamente por la directora Tania Kiriaco y el publicista Nicolás Arnedo, de la agencia God de Salta. Se elaboró teniendo como norte hacer una campaña de prevención en el marco de políticas públicas de concientización y sensibilización sobre los femicidios.

En el spot se puede ver durante algunos segundos el rostro de una mujer a la que están maquillando, pero en el último instante le cierran los ojos y entonces, tras un cambio de luz y de música, queda en evidencia que la joven está muerta y que en realidad están preparando su cuerpo para velarlo.

Finaliza con el mensaje: “Femicidio. Asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Abramos los ojos”.

En el audiovisual de 30 segundos también se difunde el número de contacto del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

La directora del OVCM, Tania Kiriaco, señaló que este anuncio forma parte de las políticas públicas encaradas por el organismo oficial que trabaja en políticas de prevención como también en el registro de los femicidios.

“La idea fue que impactara y apuntara a la reflexión de la comunidad. Los femicidios no ocurren súbitamente. Por cada hecho de violencia las mujeres son víctimas de múltiples formas de violencia machista que se perpetúan a diario y que son menos visibles, hasta llegar en muchos casos al femicidio que es la expresión de la máxima violencia hacia las mujeres”, expresó. Añadió que “la realización del spot nos llevó meses de elaboración por la temática, que es fuerte y dolorosa para la sociedad en general y para las víctimas y sus familiares en particular. Fue difícil trabajar en su representación, a fin de no herir susceptibilidades y que la misma no sea agraviante. Teníamos mucha confianza en que este concepto sea tenido en cuenta por el jurado del FEPI”.

El anuncio ya había sido declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Salta, al atender que “este tipo de mensaje impacta y lleva a la reflexión a la comunidad en relación a la violencia de género y sobre todo en que detrás de cada femicidio hay múltiples formas de violencia machista que son menos visibles”.

El FEPI

El Festival Internacional de la Publicidad Independiente tiene alcance internacional, se realiza una vez al año en octubre y su sede oficial es Rosario de Santa Fe. De él participan centenares de agencias de publicidad, estudios de diseño, estudios creativos, desarrolladores de comunicación interactiva, agencias de marketing y publicidad digital, medios de comunicación, productoras audiovisuales, anunciantes, profesionales de marketing, profesionales y empresas de relaciones públicas, entre otros. Un jurado internacional de gran prestigio evalúa los materiales inscriptos y adjudica los premios Inodoro Pereyra, inspirados en las imágenes de los personajes creados por Roberto Fontanarrosa y cedidas al FEPI por su autor.