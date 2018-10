Scaloni sigue probando el equipo para jugar con Brasil

Lionel Scaloni ayer siguió probando el equipo que pondrá mañana ante Brasil, la prueba de fuego de esta renovada Selección.

El director técnico interino de la albiceleste paró una formación con tres cambios con respecto a la formación que utilizo un día antes en Arabia Saudita.

Germán Pezzella reemplazó a Walter Kannemann en la zaga central, Leandro Paredes ingresó por Giovanni Lo Celso en la mitad de la cancha y Eduardo Salvio reemplazó a Paulo Dybala en la delantera, como variante de mayor peso teniendo en cuenta que el jugador de la Juventus de Italia fue el mejor en la goleada ante Irak.

Scaloni con la práctica en marcha metió más cambios de cara al superclásico sudamericano: Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez entraron por Toto Salvio y Angel Correa.

Scaloni aún no reveló el equipo que utilizará ante Brasil, cosa que seguramente podría hacer en la conferencia de prensa de hoy, en la previa al partido. Por lo visto en las prácticas, la formación que pondría ante Neymar y compañía sería la que utilizó ayer: Romero; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Meza, Ascacíbar, Paredes; Salvio, Icardi y Correa.

Si se confirma este once inicial, significará el regreso de Otamendi a la Selección argentina luego del Mundial de Rusia 2018, volverán Tagliafico (capitán en los primeros dos partidos) e Icardi, será una gran oportunidad para Saravia en el lateral derecho y habrá un trinomio inédito en el mediocampo con Meza, Ascacíbar y Paredes.

Por otra parte, ayer Giovani Simeone habló con la prensa y anticipó el clásico ante Brasil. Con la llegada de Lionel Scaloni, Simeone se ganó un lugar en la Selección y sumó minutos en los últimos tres amistosos ante Guatemala (convirtió un gol), Colombia e Irak. Pero el próximo encuentro es especial y distinto a todos, por lo que Gio, fiel a lo heredado por su padre Diego, está listo para salir a jugar con el cuchillo entre los dientes.

“En estos partidos hay que tener actitud y tirarse de cabeza. No hay amistosos contra Brasil. Estos encuentros se recordarán para siempre”, concluyó.

Herrera, lesionado

El arquero de Talleres, quien fue convocado a último momento por la lesión de Armani, sufrió un esguince leve en su rodilla izquierda y entrenó diferenciado.