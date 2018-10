Los Pumitas siguen ganando y hoy van por la medalla de oro

Los Pumitas seven continuaron ayer su paso arrollador en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y ya se aseguraron un lugar en la final y al menos ganar la medalla de plata. La clasificación a la final llegó a través de los triunfos frente a Francia por 29 a 12 y contra Sudáfrica por 34 a 5.

De cara a la jornada de hoy, los dirigidos por Lucas Borges deberán enfrentar a las 11.30 a Estados Unidos y aguardar por el resultado del duelo entre Francia y Japón para ver cuál es el rival en el partido decisivo, a las 16.

El partido ante los franceses se jugó con suma intensidad y recién se definió en el último minuto con dos tries para el elenco entrenado por Lucas Borges y el salteño Diego Rodríguez. Argentina tuvo un arranque muy bueno en la primera mitad y se puso en ventaja 19 a 7 con tries de Vanni, Moneta y Costa.

En el complemento, Francia equiparó las acciones y achicó diferencias para ponerse a tiro de try convertido (19 a 12). Sin embargo, cuando parecía que el empate podía llegar, los juveniles argentinos volvieron a mostrar una férrea defensa y tras recuperar la pelota, Marcos Moneta llegó por segunda vez al ingoal y definió el partido ante uno de los favoritos.

En el segundo compromiso del día, Los Pumitas volvieron a imponer condiciones de arranque y sacaron una buena ventaja para irse al descanso 17 a 0 con los tries de Mendy (2) y Moneta.

El buen juego de los argentinos no mermó en el complemento y siguió marcando el ritmo del encuentro para que Costa, Elizagaray y González llegaran a marcar sus respectivas conquistas y así definir el partido con un score final de 34 a 5 para los locales.

Fue otra jornada ideal para los argentinos, quienes continúan con puntaje ideal y se aseguraron un lugar en la definición por la medalla oro. El rival aún no está definido, aunque primero queda el duelo ante Estados Unidos, para luego sí empezar a pensar en la gran final.

Posiciones

Equipo PJ G E P Pts

Argentina 4 4 0 0 12

Francia 4 3 0 1 10

Japón 4 2 1 1 9

Sudáfrica 4 1 0 3 6

EEUU 4 0 2 2 6

Samoa 4 0 1 3 5

Para hoy

A las 11.05

Sudáfrica vs. Samoa

A las 11.30

EEUU vs. Argentina

A las 11.55

Francia vs. Japón

A las 14.20

5º-6º puesto

A las 15.10

Por el bronce

A las 16

Por el oro