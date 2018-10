Escalante: “Todo cambio lleva a una reacción y fue positivo”

En medio de la tormenta que significó la partida de tres jugadores del plantel de Juventud Antoniana, Juan Escalante hacía su aparición para asumir la función de preparador físico, en reemplazo de Pedro Ponce.

Escalante trabaja por segunda vez en el club santo y apenas unos días estuvo en compañía del ex DT Gustavo Módica, quien fue despedido.

Ahora, Escalante, junto a Salvador Mónaco, el nuevo entrenador que ya dirigió al equipo en el empate frente a San Jorge, 3 a 3, intenta enderezar el barco.

En una nota con El Tribuno, Juan Escalante se refirió a cómo encontró el actual plantel santo. “Hace diez días que estamos acá. Evaluar mucho con todos los cambios que hubo de por medio, me parece un poco limitado, hoy por hoy nos enfocamos en hacer un trabajo de acuerdo a lo que necesita el técnico y lo que realmente requiere el sistema que el intenta plantear en el campo de juego”, comentó el PF.

Escalante se refirió a cómo se entrena a un plantel que no cumplió con una pretemporada como generalmente se planifica. “Primero se trata de manejar la carga con los más grandes. Llevarlos para que puedan cumplir los partidos a un alto rendimiento. A los más jóvenes tratar de hacer un carga la cual les sirva también para el funcionamiento del equipo. Hoy por hoy no tengo tiempo para evaluar, si tengo un tiempo para trabajar en esta fecha libre, de nivelar, de sacar un plus para que estén acorde a la necesidad del técnico”.

Hubo un detalle que Escalante no quiso pasar por alto y fue la respuesta de los jugadores contra San Jorge.

“Todo cambio siempre lleva a una reacción y en este caso fue positivo ya que el equipo quiere salir de la situación incomoda en la cual está. Hay un compromiso y la gente con la cual estamos trabajando es humilde. La mayoría sabe que habiendo un cambio de técnico, mas allá del rendimiento, se trata de otro aire y se descomprime un poco. Entonces yo creo que eso pasó, aparte no hubo mucho tiempo de trabajo, en la faceta mía intenté recuperarlos y tratar, en el tiempo que llegó Salvador (Mónaco), de darle alguna indicaciones de posicionamiento y orden en el campo; que aun así tuvimos algunos errores, quizás en los tres goles que sufrimos, pero bueno tuvimos más llegadas también de las que veníamos teniendo y se pudo convertir”, señaló Escalante.

En lo que respecta la llegada de Mónaco, para Juan Escalante significó: “primero trato de entender el sistema con el cual él quiere jugar y cuál es la idea de juego en el campo para que uno pueda ayudarlo. Si quiere jugadores más dinámico, mas explosivos, si quiere trabajar con la presión en el campo rival. Tenemos un grupo joven, por línea hay jugadores de experiencia. Estamos en una zona pareja, salvo uno que se nos está escapando, los otros equipos están separados por uno punto o dos, pensando en la clasificación. Entonces la idea es trabajar más en presión y ojalá que nos lleve eso a concretar y ser más efectivo a hora de plantear los partidos”.

En cuanto al ánimo del grupo, recordó la obligación que siempre se ejerce en un club como Juventud. “Intentas demasiado y nos quedamos con tan poco, pero en la corta y en la larga es un torneo en el cual el equipo que tiene esa obligación de clasificar. No estamos lejos. Que quizás parezca poco viendo la tabla, pero igual tenemos que seguir mejorando en la efectividad y que no nos conviertan”, finalizó el profe.