Carrió presentará el juicio político a Garavano y aseguró que a la Justicia la maneja Angelici

La filosa aliada de Cambiemos Elisa Carrió decidió continuar con sus dichos en contra del ministro de Justicia Germán Garavano. Pese al rechazo de varios dirigentes del sector oficialista - incluido el presidente Mauricio Macri-, Carrió apuntó: "Garavano no existe, es un burócrata obediente, nunca fue ministro de Justicia; a la Justicia la maneja [Daniel] Angelici".

En su paso por el programa La noche de Mirtha, Carrió anticipó que el próximo lunes presentará el juicio político al titular de la cartera de Justicia. "Estoy cumpliendo con el electorado", dijo la parlamentaria, y añadió que "perdió la confianza en el presidente Macri, en la lucha contra la corrupción".

"Es un divorcio transitorio, pero necesario. Hoy hay oportunidad de recomponer, si esto se genera en seis meses, no", opinó Carrió, quien pidió "verdad, justicia y condena para todos, incluido Iecsa".

Carrió: "[Mauricio] Macri tiene que definir si nos gobierna la justicia independiente o la mafia del fútbol", apuntó.

Y lanzó: "Yo no me voy porque soy responsable ante la nación de Cambiemos, ahora también tienen que saber el Presidente y los ministros que Mario Negri y yo no podemos enterarnos por los diarios de lo que hacen".

Carrió no ocultó su cansancio con ciertas personas y actitudes del oficialismo. "Estoy harta de los mediocres, estoy harta de Jaime Durán Barba y de que digan que Cristina [Kirchner] no tiene que ir presa porque así ganamos las elecciones", dijo. "Nunca voy a ser cómplice; no vine a la vida para tapar", conminó Carrió.

Fuente: La Nación