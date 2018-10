Pymes, ante un escenario inviable

"Con tasas de entre el 80 y el 100 por ciento, cualquier negocio es inviable", afirma el analista de mercados y director de Finex, Álvaro Pérez.

Pérez graficó: "Supongamos que emite un cheque por un millón de pesos con vencimiento a un año, yo le acredito 80 mil pesos ahora, pero dentro de un año me va a deber un millón. Esa es la tasa del 92% que hoy la economía tiene para sus empresas endeudadas en el corto plazo. Inviable, imposible".

"Eso hace que se pierda rentabilidad y va a hacer que el año que viene, en todas las empresas, los balances sean malísimos; con lo cual nuestras pymes tampoco van a poder crecer el año que viene, porque crecen por definición a través del crédito y si tenemos malos balances este año producto de la pérdida de rentabilidad y las tasas de interés, el año que viene no vamos a poder acceder al crédito para crecer", recalcó y advirtió que "estos ciclos, mientras más duran, más degradan la capacidad de reacción de las pymes".

"Otra cuestión -afirmó Pérez- tiene que ver con el discurso de los bancos, que es incoherente, ya que te dicen que no te pueden prestar al 90% porque te van a perjudicar. Me gusta hacer una comparación bien cruda: si tenemos un chico con desnutrición, que si no come va a morir, y solo tenemos para darle comida chatarra, probablemente no sea lo más aconsejable, pero al menos vamos a evitar que muera. El banco no puede decirte que no te da o renueva créditos con la excusa de que te vas a fundir, las pymes se funden peor si le sacás el financiamiento", fustigó.