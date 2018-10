Una joven madre murió por una supuesta mala praxis

Un cúmulo de negligencias, mala atención y hasta desaprensión profesional terminaron con la vida de Claudia Marcela Méndez, una joven madre de La Viña, con tres hijos, que fue diagnosticada con un ataque al hígado y gastritis aguda, cuando en realidad tenía perforado el intestino producto de otra mala praxis sufrida meses atrás cuando tuve a su bebé.

Pasó diez días de padecimientos, sin saber en realidad que se estaba muriendo por dentro. Dado que tenía su intestino perforado e infectado el dolor abdominal era intenso, tenía vómitos con olor y color similares a la materia fecal.

La deshidratación llegó pronto. La infección avanzó a todo el intestino. Claudia falleció el 9 de setiembre en un centro privado de Salta.

Pero desde el 31 de agosto pasó por dos hospitales públicos, en ambos le aconsejaron volver a casa, porque tenía, primero, un ataque al hígado, y luego gastritis.

Solo le recetaron Omeprasol, Ranitidina y Reliveran, para calmar el dolor. Según cuenta su hermana, Verónica Méndez, la dejadez sanitaria comenzó en el hospital Nuestra Señora del Valle, de la localidad de La Viña, 80 kilómetros al sur de salta capital.

"Apenas ingresó mi hermana al hospital del pueblo, una médica le diagnosticó ataque al hígado y la dejó internada. Al otro día Claudia seguía vomitando pero un líquido marrón fuerte y con fuerte olor, le pedí a la enfermera que le avisara a la médica para que la trasladen a Salta. Pero obtuvimos como respuesta que no era necesario. Mi hermana se puso mal, por eso, sin autorización, la saqué de ese hospital y la lleve al San Bernardo"

La brida es una obstrucción del tubo digestivo, una cicatriz interior del abdomen que aparece como consecuencia de una operación quirúrgica previa, aunque también puede aparecer después de ciertas infecciones

Allí comenzó otro calvario. Verónica es enfermera, no ejerce en estos momentos, pero entiende y diferencia algunas patologías. "En el hospital San Bernardo ingresó por la guardia, pero no me dejaron pasar, le recetaron unos medicamentos para la gastritis y le dijeron que vuelva días después".

La familia es de La Viña y Claudia, la joven madre fallecida, trabajaba de ordenanza en un establecimiento educativo de su pueblo.

Los dolores nunca cesaron. El martes 4 de septiembre, la mujer continuaba vomitando sin saber el motivo de su sufrimiento. Ese día volvió al hospital de su pueblo.

"Allí, un médico la internó en observación y luego le dio el alta, aludiendo que pronto se iba a poner bien que era un problema de gastritis y ataque de hígado", relató la hermana.

Verónica decidió entonces, junto a otros hermanos de la fallecida, llevarla en un remís que pagaron como pudieron, hasta un sanatorio de Salta.

La urgencia que llegó tarde

Allí le realizaron una ecografía y le descubrieron que tenía obstruido el intestino. Mediante la obra social de Claudia lograron internarla en la clínica Cenesa. De urgencia la internaron, le aplicaron una sonda gástrica, y programaron una intervención de forma inmediata por la gravedad de la paciente. A pesar de la operación, su situación delicada, de tantos días de sufrimiento y sin un diagnóstico certero, que hubieran prevenido el desenlace fatal, la mujer falleció al otro día, el domingo 9 de setiembre.

Sus hermanos denunciaron a los médicos que atendieron a Claudia en el hospital de La Viña, y a los profesionales del hospital San Bernardo.

La denuncia está tramitándose en la Fiscalía de graves atentados contra las personas, por supuesta mala praxis y abandono de persona.

Un grave antecedente

En octubre del año pasado la mujer dio a luz un bebé. “Al realizarle la cesárea a mi hermana, le provocaron una infección quirúrgica tras lo cual le sacaron el apéndice y el útero”, contó Verónica. Esta infección luego incidió en la aparición de una brida en aquella cirugía. “Los médicos que la operaron ahora nos dijeron que su problema se había agravado por esta brida que le perforó el intestino y que se podría haber salvado si era bien atendida.

Si nosotros no le hacíamos la ecografía nunca íbamos a saber qué tenía”, concluyó.