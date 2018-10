La advertencia de Hugo Moyano: "La gente va a reaccionar si detienen a mi hijo Pablo"

El dirigente sindical no descartó un paro. Para Moyano, la causa es "toda maniobra del Gobierno" y las denuncias "no son serias".

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró hoy que "no hay motivo real para detener" a su hijo Pablo y advirtió que "la gente va a reaccionar" si se concreta el arresto del dirigente gremial, acusado de desviar fondos del Club Atlético Independiente.

"Cuando hay una injusticia de esta naturaleza, y es tan evidente, nadie puede dudar que llega un momento en el que la gente se agota, así que no se descarta nada", señaló el referente sindical sobre una posible convocatoria a un paro general por este motivo.

Para Moyano, la causa "es toda una maniobra del Gobierno" que "se ocupa solamente de presionar a la gente" y las denuncias "no son nada serias".

"Las estupideces que se le están imputando yo no sé, creerán que era socio en los puestos de choripanes junto a este personaje... Pavote le decimos nosotros (por el líder de la barra brava del club de Avellaneda, Pablo `Bebote` Álvarez)", cuestionó.

De esta manera, el también presidente de Independiente volvió a defender a su hijo, que tiene pedido de detención por parte del fiscal Sebastián Scalera, acusado de haber desviado fondos del club aprovechándose de su rol de vicepresidente de la institución.

"No creo que esto se lleve adelante porque todavía quedan algunos jueces que tienen la dignidad de no aceptar las presiones que le meten", agregó durante una entrevista en El Destape Radio.

El líder sindical sostuvo que Pablo, "en los pocos meses que estuvo en la CGT, ha mostrado que es una resistencia muy grande frente al Gobierno, que quiere quitarle los derechos a los trabajadores".

En este sentido, Moyano confió en que "la gente va a reaccionar" ante el pedido de detención que recibió y adelantó que "Camioneros se va a movilizar" a Ezeiza para recibir a su hijo, quien viajó a Singapur para participar de un congreso internacional de gremios del transporte.

"Han mostrado una solidaridad muy fuerte y seguramente el día jueves, cuando regrese va a haber un grupo importante de trabajadores recibiéndolo", manifestó.

Por último, el gremialista responsabilizó al oficialismo por el asalto que sufrió Héctor "Yoyo" Maldonado, integrante de la Comisión Directiva de Independiente.

"Se cae de maduro que los servicios lo atacaron, los manda el Gobierno nacional", expresó sobre el hecho delictivo.