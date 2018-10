Capacitación para emprendedores sobre cómo relacionarse con los medios

El próximo 19 y 20 de octubre, los periodistas Delfina Krüsemann y Santiago Eneas Casanello llegan a Salta para brindar por primera vez en la provincia su workshop PressCoach que enseña a emprendedores a convertirse en noticia en los medios. Se trata de un taller con formato innovador que tiene por objetivo enseñar a startups, pymes y emprendedores locales a armar una estrategia de medios sólida e ingeniosa.

Delfina es editora de la revista Forbes y Santiago es cofundador y director de la revista Maleva. Aunque con temáticas diferentes, ambos cubren el mundo del emprendedurismo y una vez, charlando sobre su trabajo coincidieron en que los emprendedores son una fuerza súper poderosa en la Argentina de hoy y están cada vez más capacitados para abrir un negocio, buscar inversores, expandirse a otros territorios… Pero, todavía, la mayoría desconoce cómo trabajan los periodistas. Eso, advierten, hace que haya muchos grandes proyectos e ideas que no llegan a la prensa.

Para eso nació entonces PressCoach, para enseñarle a emprendedores cómo dar a conocer sus proyectos -y a sí mismos- en los medios.

“El objetivo es que los emprendedores puedan meterse en la cabeza del periodista, que somos un poco bichos raros. Porque, a diferencia de clientes o inversores, a nosotros no nos llama la atención el típico pitch de ventas o el discurso de Marketing. Si un emprendedor va por ahí a la hora de hablar con los medios, está perdido”, señaló Santiago.

Sobre su llegada a la provincia, Delfina contó que el NOA es un polo emprendedor súper importante, con características muy particulares, donde se da una especial "conjunción del mundo emprendedor con lo social". Santiago remarcó también que hay algo "especialmente mágico" en los emprendedores del interior, que por lo general lidian con más obstáculos pero, de triunfar, su impacto en su comunidad puede ser mucho más transformador.

"Llegar a “ser noticia” puede ser un antes y un después para un emprendimiento. No hay que subestimar el alcance y el prestigio que dan los medios. Según nuestra visión, la gestión de prensa debería ser una pata clave en la estrategia de negocio", dijo Delfina, adelantándose a lo que se hablará en el taller.

"Los periodistas estamos todos los días recibiendo mails y contactos de gente que quiere dar a conocer su proyecto en los medios. Somos bombardeados con propuestas para notas. Entonces, ¿cómo elegimos a quiénes sí les damos cobertura y a quiénes no? Es un conjunto de cosas, no hay una sola razón, y eso es lo que explicamos, punto por punto, en nuestro workshop. Pero la base de todo es salirse del discurso de marketing y entender que a nosotros nos cautiva algo que no tiene que ver con que es “lo mejor” sino con encontrar lo interesante, lo llamativo, lo diferente, lo original", detalló Santiago.

La cita en Salta será los días viernes 19 de octubre (de 19 a 22) y sábado 20 de octubre (de 10 a 13) en el Hotel Torrontés, en San Lorenzo. Esta capacitación de dos días costará $2.500, y hay promociones para emprendedores sociales y cofundadores de un mismo emprendimiento. Más información: presscoachensalta@gmail.com