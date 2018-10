Deudas: “La mora está muy controlada”

En diálogo con El Tribuno, la gerente de relaciones institucionales del Banco Macro analizó que las familias son más cuidadosas con sus gastos y que la demanda de préstamos bajó con respecto al año pasado.

¿Cómo impactó en los clientes del banco en general la crisis económica que se está viviendo?

Básicamente impactó con un comportamiento más racional de cara al consumo. Esto significa que, frente a las expectativas un poco más conservadoras de lo que va a ser este año y el año que viene en términos macroeconómicos, las familias son un poco más cuidadosas a la hora de planificar sus gastos.

¿Las altas tasas fijadas por el Banco Central para los créditos influyeron en la demanda? ¿O la gente sigue recurriendo a esta herramienta?

En la misma línea de lo que hablábamos antes, las altas tasas lo que buscan es enfriar en algún punto la economía y bajar un poco el consumo para contener la inflación, con lo cual eso también juega en la capacidad o la voluntad de endeudamiento de los clientes.

A la hora de comprar, los clientes son un poco más selectivos y también son cautelosos al momento de endeudarse, con lo cual eso hace que la demanda de préstamos baje con respecto al año pasado.

¿Subió el nivel de morosidad entre quienes tienen préstamos o financiación con tarjetas?

Ha subido pero no de manera significativa. No es un tema que nos preocupe. Lo estamos siguiendo y lo estamos monitoreando. También nosotros trabajamos muy fuertemente en el asesoramiento de nuestros clientes, con lo cual lo que hacemos es cuidarlos para que no tengan que llegar a la problemática de no poder pagar la deuda que tienen, con lo cual -y como hemos trabajado desde momentos muy tempranos de manera preventiva- hemos logrado de tener una base de clientes que maneja sus deudas con cuidado y a los que nosotros los asesoramos para que no se endeuden más de lo que pueden pagar. Por lo tanto, la mora está muy controlada.

¿El banco mantuvo su oferta de paquetes?

Por supuesto, mantuvimos la misma oferta de paquetes y seguimos agregando nuevos a medida que encontramos la oportunidad.

¿Se mantuvo el uso de la tarjeta de crédito por parte de los clientes?

Se ha mantenido, aunque se observa la concentración en algunos rubros. Rubros como viajes han bajado un poco, lo que tiene que ver con consumos más excepcionales, y que estaban más potenciados por las cuotas. No obstante, los rubros más tradicionales como supermercados y compras varias mantienen niveles similares a los históricos.

¿Los clientes están refinanciando deuda?

No de manera significativa o estructural. En línea con lo que decía antes, nosotros somos muy proactivos o preventivos para que el cliente no tenga necesidad de tener que llegar a ese punto. Tenemos casos pero son muy pocos respecto a la cantidad de clientes que tiene Banco Macro.

.