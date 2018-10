La mano de un salteño detrás del oro de Los Pumitas

Fueron más de dos años de trabajo, de recorrer clubes, de seleccionar jugadores para finalizar por encima de todos. Los Pumitas se coronaron ayer campeones olímpicos de la Juegos de la Juventud venciendo a Francia por 24 a 14 , resultado que corona todo ese proceso de trabajo que estuvo guiado por el head coach Lucas Borges y el entrenador salteño Diego Rodríguez.

Los Pumitas ganaron los seis partidos de la competencia con sede en La Boya, anexo del CASI. Ayer completaron la ruta olímpica venciendo a Estados Unidos por 22 a 14 y en la final se toparon con Francia, el otro favorito y al que ya habían vencido en la primera fase.

El primer tiempo fue ampliamente dominado por los argentinos al punto de irse al descanso por 19 a 0. Francia se puso a cinco puntos en el complemento con dos tries, pero sobre el final llegó el try de Ramiro Costa que puso cifras finales al encuentro.

“De mi lado estoy muy tranquilo y contento. Pudimos realizar el plan que teníamos para hoy; sabíamos que Francia iba a venir a disputar mucho el punto de encuentro, era la única posibilidad que tenían. Si nosotros respetábamos el plan que teníamos no iba a haber ningún problema, por eso siempre estuvimos tranquilos”, contó Rodríguez a El Tribuno.

“Siempre supe que contábamos con posibilidades y estamos con vida y con chances, porque los conozco. Si debíamos tener la humildad como equipo para volver a nuestro plan rápidamente; cada vez que quisimos tener intentos personales el partido estuvo en peligro”, añadió el ex jugador de Gimnasia y Tiro y campeón en dos oportunidades del Seven de la República con Los Mayuatos.

“Ver este éxito me genera mucho placer, sobre todo por ellos. Pudimos lograr lo que nos propusimos y en especial por que ellos, puertas adentro, pudieron demostrarse de lo que son capaces de hacer. Es una enseñanza muy grande, especialmente para ellos”, señaló el entrenador.

El salteño tiene su medalla de oro, igual los jugadores. Ese pedazo de metal sintetiza toda la labor que realizaron desde la primera convocatoria hasta escuchar el himno nacional en la ceremonia de premiación. Fue la novena medalla de oro que ganó Argentina en Buenos Aires 2018, la primera para el rugby a nivel olímpico.