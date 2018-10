Argentina no pudo con Brasil e irá por el Bronce

El seleccionado argentino de fútbol de salón cayó anoche en semifinales su par de Brasil por 3 a 2, en un encuentro disputado en el Parque Tecnópolis, y jugará por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El conjunto brasileño se puso en ventaja al minuto de juego con una gran definición cruzada de Guilhermao.

Condicionado con el resultado adverso desde el arranque, a la Argentina le costó conseguir la tenencia de la pelota.

A los cinco minutos, Ezequiel Ramírez salvó sobre la línea lo que hubiera sido el 2-0.

Brasil aumentó el marcador luego de un error del capitán Facundo Gassman, que derivó en un contragolpe y una posterior gran definición de Neguinho tras gambetear al arquero Cristian Vargas.

A partir de allí, el equipo argentino comenzó a tener la pelota y se animó a atacar, primero con una media vuelta de Alan De Candia y luego con un remate de Gassman que el guardameta brasileño sacó con mano cruzada al ángulo izquierdo.

La pierna fuerte comenzó a notarse y el partido fue tomando temperatura en un estadio colmado que vibraba en cada jugada a favor del local.

Al llegar a la sexta falta a favor de la Argentina, Agustín Riggiati se hizo cargo del tiro libre directo y descontó con un remate bajo al palo derecho.

Al minuto de iniciado el complemento, Sebastián Rufino, jugador del Barcelona de España, clavó un zurdazo al ángulo, inatajable para el arquero, y empató el juego.

A los seis minutos, Ramírez tuvo el triunfo, pero el arquero le tapó el remate y los 7 el travesaño le negó otra vez la ventaja al local.

Cuando la Argentina era superior, apareció Breno y tras un córner puso la ventaja para la verdeamarela.

Brasil supo cuidar la ventaja, se cerró en el fondo y no dejó que la Argentina pudiera empatarlo nuevamente.

El último intento argentino fue jugar con Rufino como arquero-jugador, pero la táctica implementada por el técnico Matías Lucuix no tuvo éxito.

Por la medalla de bronce, Argentina enfrentará a Egipto, que hoy cayó con Rusia por 3 a 1, el miércoles desde las 10.30 horas en el Parque Tecnópolis. La final entre rusos y brasileños será el mismo día a partir de las 13 horas.

La Argentina formó con el arquero Vargas y los jugadores de campo Valentino Urizza, Ramírez, Rufino y Raggiati. Lucuix fue el entrenador.

Brasil se alineó con Francoar en el arco y los futbolistas Breno, Neguinho, Guilhermao y Wesley. Los dirigió técnicamente Daniel Jeremias.

El anterior encuentro entre ambas selecciones había sido victoria brasileña por 3 a 2 en la final del Sudamericano Sub 18 disputado este año en Paraguay.

La participación de este seleccionado generó mucha expectativa durante los Juegos. Ayer, los hinchas hicieron colas desde el mediodía para alentar al equipo.