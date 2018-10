La pesadilla de Del Potro: tres operaciones y ahora la fractura de una rodilla

Juan Martín Del Potro vuelve a enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de su carrera. Una nueva lesión pone en jaque su continuidad en el circuito. Aunque solo él sabe cuando en su lucha contra las lesiones peleará su último round. Estaba a punto de cerrar con todo el mejor año de su carrera, con chances de alcanzar el número 3 del ranking y disputar el Masters de Londres por primera vez desde 2013.

Pero una caída en el partido ante el croata Borna Coric por los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai, lo obligó a abandonar la cancha y el torneo. Y los estudios médicos reflejaron el peor diagnóstico: una fractura de la rotula derecha. "Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", escribió Delpo en el texto que difundió este domingo su equipo de comunicación, en el que se informó sobre su lesión.

La lesión en el codo que lo obligó a salir del circuito y lo excluyó del Top Ten y las lesiones de muñeca que pusieron en peligro su carrera, y lo obligaron a operarse en cuatro oportunidades. Más allá de cual sea el tratamiento a encarar, parece imposible que el tandilense pueda competir en el Masters, uno de sus grandes objetivos de la temporada, que se desarrollará en Londres del 11 al 18 de noviembre.

Las batalla de Delpo para recuperarse de sus lesiones y continuar siendo un tenista top ten ha sido una auténtica pesadilla. Pero el siempre ha transformado su frustración en energía para sobreponerse a la tristeza y afrontar, con dolor y tristeza, sus recuperaciones y volver al circuito. "Ningún jugador vivió lo que yo pasé en cuanto a lesiones. Por eso es difícil para ellos entender. Tengo que hacer dos o tres horas de tratamiento por día para poder estar en una cancha de tenis”, confesó este año.

Antecedentes

En 2010 tuvo que someterse a una intervención en la muñeca derecha, que lo tuvo alejado de las canchas durante ocho meses. Luego sufrió dos lesiones más, y estuvo muy cerca de retirarse. En 2014 debido operarse de su muñeca izquierda por un dolor que lo perseguía y se perdió todo el año de competencia. Un año después, en una gira por Australia volvió a resentirse en la muñeca operada y debió ser nuevamente intervenido. Quiso abandonar el tenis. ”Me deprimí, no podía lidiar con las lesiones, era joven y estaba triste todo el día”, confesó. Pero durante un viaje a Tandil, rodeado de sus afectos, recapacitó y consideró que todavía quería seguir siendo tenista profesional. Y volvió a operarse para en 2016 volver al tenis.

Tres operaciones

Con tres operaciones en sus dos muñecas, su regreso al circuito en un alto nivel parecía un sueño inalcanzable. Pero Del Portro transformó su bronca en energía para enterarse y superarse. Y reapareció en Delray Beach y comenzó a escalar posiciones en el ranking desde el puesto 1.045. Curiosamente su juego se fortalecía en cada partido. Hasta que llegó el 2016 para premiar su esfuerzo y sacrificio con ganando la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Río y siendo campeón de la Copa Davis con Argentina; un logro histórico para el tenis argentinos. Aquel año las victorias frente a Djokovic y Nadal en los Juegos de Río y, Murray por la Davis, lo llenaron de confianza y volvió en 2018 a ubicarse en el top ten.

¨Quiero felicitar a Martin por lo que hizo en los últimos cuarto o cinco años y por tener la fe que tuvo. Sabemos que estará en el top ten de tenis y ganará más torneos de Grand Slam¨, lo animó y elogió su contrincante, Novak Djocovick después de después de derrotarlo en el US Open, en septiembre pasado. El destino volvió a ensañarse con él, y en el mejor momento lo vuelve a poner contra las cuerdas, y enfrentarlo nuevamente a una nueva lesión, a una nueva recuperación, a otra pesadilla. Solo Delpo sabe si está en condiciones anímicas de volver a hacerle frente esta vez, a una lesión de rodilla. Con 30 años, un luchador como él, ya demostró que es capaz de reponerse y seguir adelante. ¡Fuerza Delpo!

Fuente: AS.50