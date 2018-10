El príncipe Harry y Meghan Markle esperan su primer hijo

Meghan Markle (37) y el príncipe Harry (33) serán padres en primavera, según ha anunciado el Palacio de Kensington en un comunicado oficial, confirmando los rumores sobre el embarazo de la duquesa de Sussex que llevaban circulando durante la semana. "Sus Altezas Reales aprecian el apoyo que han recibido de todas las partes del mundo desde su boda en mayo y están encantandos de compartir esta noticia feliz con el público", puede leerse en el escueto comunicado de Buckingham.

La reina Isabel II se ha mostrado "encantada" tras conocer la noticia del que sería su octavo bisnieto. La madre de Meghan, Dorian Ragland, dijo estar "muy feliz" por la noticia y reconoció que está "esperando ansiosamente dar la bienvenida a mi primer nito". El anuncio se produce coincidiendo con la llegada de Harry y Meghan a Australia, donde pasarán una semana de gira oficial y de vacaciones, tras la apertura de los Invictus Games en Sydney.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk