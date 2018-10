Las subas de precios amenazan el sueño del título universitario

Si bien la elección de una carrera universitaria debería relacionarse con la orientación vocacional, para el año que viene los chicos que están terminando la secundaria y sus familias deberán pensar más en lo que cuesta vivir. La suba de precios condiciona la elección de la facultad para los nuevos universitarios y también la continuidad de los que ya pasaron el primer año. Solo un alquiler en Parque Belgrano puede costar 18 mil pesos.

Los estudiantes del interior salteño que sueñan con conseguir un título en Salta Capital y los que quisieran instalarse en otras provincias para formarse comparten la misma incertidumbre, en un año que está terminando con una inflación que superó las expectativas más pesimistas.

En Salta, cerca de la universidad, hay habitaciones que actualmente se pagan 2 mil pesos mensuales en Castañares o Lugones y casas que cuestan hasta 18 mil pesos por mes en Parque Belgrano.

La gran mayoría de los chicos y chicas se pagan entre dos una habitación con comedor compartido, lo que implica adaptarse a las reglas y los tiempos del propietario de la casa en la vida cotidiana.

En muchas de las viviendas particulares adaptadas para recibir estudiantes, el pago mensual incluye los servicios de luz y gas. En algunos casos, no dejan que los inquilinos utilicen ventiladores, estufas eléctricas, caloventores ni aires acondicionados para ahorrar.

En los departamentos, el costo extra son las expensas, que tienen valores que parten desde los mil a 2.500 pesos.

Las cuentas se complican más cuando se suman los servicios. A vecinos de la zona norte de la ciudad les llegaron boletas de luz y de gas superiores a los 3.500 pesos en las últimas semanas.

Desde el Gobierno de la Nación, en tanto, ya se confirmó que las tarifas para el año que viene aumentarán, por lo menos, al ritmo de la inflación.

Incertidumbre

Pocos se animan a aventurar cuánto dinero saldrá a lo largo del año que viene alquilar una vivienda, pagar los servicios, comer y cubrir los gastos adicionales, como libros o fotocopias.

Los propietarios y los encargados de algunas inmobiliarias lo único que saben con certeza es que habrá una suba importante en diciembre en los alquileres de habitaciones, departamentos y casas para estudiantes.

Los incrementos tendrán un piso de, al menos, 20 por ciento. El aumento podría atenuarse en algunos casos en que los propietarios ya tienen inquilinos fijos, en muchos casos estudiantes con promesas de concluir estudios.

"Yo no puedo aumentar tanto porque no quiero que los chicos que están ahora se me vayan. Conseguir a estudiantes que sigan al menos dos años continuados es un tarea complicada, por lo que prefiero perder plata a andar a los tumbos", dijo una mujer que tiene departamentos en Ciudad del Milagro.

El último mes del año es clave, porque llegan a su fin todos los contratos de alquiler y se renuevan con otro precio. En un país en el que no se sabe qué va a suceder de una semana a la otra, a las familias les cuesta definir cualquier plan, proyecto o idea.

En las inmobiliarias de la ciudad de Córdoba aseguran que el porcentaje de aumento depende del propietario y algunos ya adelantan que podría ser cercano al índice final de inflación de diciembre.

En este escenario, los que no tienen el margen para afrontar un nuevo sacudón de la economía o la escalada de precios que parece no tener fin están optando por postergar el plan de estudiar una carrera universitaria.