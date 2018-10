Gimnasia no pierde su "zona de confort" en el Federal A

Boca Unidos de Corrientes le asestó a Gimnasia y Tiro un duro golpe, el de un equipo que hasta el momento viene demostrando, en lo numérico y en los futbolístico, estar un escalón por encima del resto, luego de haberse medido con todos. Sin embargo, pese al mal trago en su incursión a tierras correntinas, el albo pudo darse el “lujo” de no sumar puntos en las dos últimas fechas y así y todo seguir manteniendo el sitial de “confort” que ofrece la fluctuante zona de clasificación.

Es que tras la victoria de hace once días con San Martín de Formosa en el Gigante del Norte el equipo de Víctor Riggio superó la tempestad de la fecha libre como tercero en la Zona 4. Y pese a la caída del pasado domingo, y a las victorias de ayer de Crucero del Norte (goleó 4 a 0 en Garupá a Zapla) y de Sarmiento de Resistencia (venció en el clásico chaqueño a For Ever 3 a 1) el millonario quedó relegado al cuarto puesto, el del virtual último clasificado a la segunda ronda, mientras que misioneros y chaqueños quedaron segundo y tercero, respectivamente, con el agravante que Sarmiento sigue con un partido menos (el que jugará el viernes ante San Jorge de local, para ponerse al día).

Contra For Ever, el martes

Resta una semana para que los representantes salteños del Federal A vuelvan a la acción y el próximo martes será a puro fútbol, en la última fecha de la primera rueda, con la recepción de Gimnasia a Chaco For Ever (que está dos puntos abajo de Gimnasia, tiene un partido menos y pasó a ser rival directo del albo), por la noche en el Gigante.

Mientras que Juventud es el que atraviesa el parate más largo, ya que al quedar libre en la presente fecha, llegará a 18 días sin jugar, necesarios para cambiar el chip y recuperarse de sus últimos episodios traumáticos. Jugará también el próximo martes, en Chaco, con Sarmiento.