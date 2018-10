La hermana del rugbier asesinado publicó fotos de Julieta Silva en una fiesta en su casa

Denunció que no cumple la prisión domiciliaria. “Que triste se la ve. A nosotros nos arruinó la vida para siempre”, criticó en las redes sociales.

El dolor de la familia de Genaro Fortunato, el rugbier asesinado por su novia en Mendoza, sumó un nuevo capítulo. A través de sus redes sociales la hermana de la víctima escrachó a Julieta Silva en un encuentro con amigos, a pesar de estar condenada a prisión domiciliaria.

“Que triste se la ve, realmente muy amargada, igual de mal que una persona que comete un accidente. Ella tan feliz y tan plena disfrutando con todas sus amigas, con su nuevo novio, con su familia, tomando alcohol, saliendo, ya que todos dicen verla en la calle como si nada”, cuestionó Ariadna Fortunato en su perfil de Facebook.

La hermana del joven de 25 años atropellado a la salida del boliche La Mona de San Rafael, Mendoza, al que había ido a bailar con su pareja, publicó una serie de fotos de Silva en reuniones sociales y fue contundente al expresar su opinión sobre esas imágenes: “A nosotros nos arruinó la vida para siempre”.

“Mi único propósito en la vida desde el 9/9/17 es que Dios te devuelva el triple del dolor que vos nos ocasionaste. ASESINA”, cerraba el posteo que más tarde borró de la red social. Tras la polémica que causó la publicación, Alejandro Cazabán, el abogado de Silva, señaló al diario Los Andes que esas fotos fueron tomadas la semana pasada en el interior de la casa de su defendida, por lo que “no se ha registrado ninguna infracción” a las obligaciones impuestas por la Justicia.

Al respecto de qué puede hacer y qué no alguien que cumple una prisión domiciliaria, el abogado penalista Gustavo Nedic explicó al mismo diario: “Se llama cambio de cárcel por casa, no quiere decir que vos vayas a hacer lo que quieras. No podés recibir a un batallón de gente, de parientes, amigos y menos estar exteriorizando esas conductas de algarabía porque te estás riendo casi en la cara de la víctima”.