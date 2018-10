Peones de taxis y remiseros reclaman contra los empresarios y piden una solución urgente al conflicto

Taxitas por un lado y remisaros por otro expresaron hoy su reclamo tras las complicada situación que viven con propietarios de los autos en el caso de los taxis y por otro lado con los dueños de agencias de remises.

El dirigente de los peones de Taxis, Alfredo Carrizo dialogó en Buscando señales, Radio Salta, sobre la suba del GNC. Carrizo manifestó que “El aumento que hicieron los empresarios es un robo a los taxista por que la recaudación queda prácticamente para ellos”.

Vemos que también la diferencia entre el GNC de Capital Federal y el de Salta es de 5 pesos y el GNC pasa por abajo nuestro hacia Buenos Aires”, agregó.

El dirigente señaló también que están analizando la forma de manifestarse y esperan el acompañamiento del gobierno.

Carrizo manifestó que el cupo de remiseros está sobrepasado, También indicó que ya está presentado en cámara de diputados y AMT un proyecto para ampliar el servicio de taxis en la calle.

Dentro de este escenario los remiseros también llevaron su protesta a la Legislatura tras el conflicto que mantienen con los dueños de las agencias. Sergio Salinas de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (UCRAS) dijo que: “La vez pasada estuvimos en la Legislatura y el diputado Godoy nos dijo que iba a presentar un recurso amparo para que se traben las bajas y los despido. La semana pasada secuestran dos autos, ayer secuestraron otro y así que todo esto viene con un efecto dominó”, expresó

“Las agencias no tienen ningún argumento para cobrarnos demás, no vemos porque la AMT, y la AFIP no actúan. Hay empresarios de la remiseras que tienen que ir hasta preso porque es millonaria la evasión que están haciendo”,agregó en diálogo con El Tribuno.