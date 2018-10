Argentina enfrenta a Brasil en un histórico amistoso en Arabia Saudita

Partidazo. Argentina y Brasil se medirán esta tarde en un partido amistoso que se jugará por primera vez en Arabia Saudita en una nueva edición del clásico sudamericano, creando un nuevo clima de rivalidad absoluta.

Lo cierto es que amistoso es una forma de decir porque frente a Brasil ningún partido es amistoso.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14.45 en el estadio King Abdullah Sports City del mencionado país árabe y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.

El de hoy será el enfrentamiento número 104 y será la primera vez en la historia que dispute en estas tierras.

El número de victorias en partidos entre selecciones mayores, desde el primero disputado el 20 de septiembre de 1914, siempre se ha mantenido relativamente equilibrado, con altibajos a favor de alguna de ellas en diferentes períodos, pero siempre mostrando una clara paridad.

Hoy el historial de enfrentamientos según la FIFA, de un total de 104 encuentros, muestra 40 triunfos para Brasil, 38 para Argentina y 26 empates, registrando 162 goles convertidos por Brasil y 160 por Argentina.

Si contamos los partidos no oficiales por la FIFA cuales la Argentina ganó 42 con 176 goles marcados, mientras Brasil ha ganado 41 con 170 goles; y 26 empates entre ambas selecciones.

Sin confirmación

La Selección argentina viene de golear por 4 a 0 a Irak en un amistoso jugado el pasado jueves en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd de Riad que marcó el regreso del arquero Sergio Romero al elenco nacional.

En diálogo con TyC Sports, Romero habló acerca de la ausencia de Lionel Messi: “Me encantaría que esté acá porque nos daría un salto de calidad. Sumar al mejor del mundo sería lo mejor para el futuro de la Selección”, señaló.

“No volví a hablar con él desde el Mundial, pero espero que sea por un tiempo su ausencia. No todas las cabezas funcionan de la misma manera. Dios quiera que se tome solo un descanso”, aseveró Romero.

En tanto, el entrenador Lionel Scaloni no confirmó el equipo, pero Paulo Dybala no estaría desde el inicio y ocuparía un lugar en el banco de suplentes ya que el tridente ofensivo lo integrarían Eduardo Salvio, Mauro Icardi y Ángel Correa.

Lo mejor de Brasil

El conjunto de Brasil logró un triunfo por 2 a 0 el pasado viernes ante Arabia Saudita en un amistoso disputado en Riad, donde Tité aprovechó para realizar varias pruebas en su once titular.

El entrenador brasileño no dio a conocer el elenco que jugará frente a Argentina, pero apostaría a sus mejores jugadores y en el equipo estarían Philippe Coutinho, Neymar y Roberto Firmino como delanteros.

“Entre Brasil y Argentina no hay partidos amistosos nunca”, reveló Tité cuando se lo consultó por el encuentro, por lo cual se estima que pondrá a la mayoría de los habituales titulares.

Desafío para dos

Argentina y Brasil no recibieron goles desde que quedaron eliminados del Mundial. Los de Tité metieron nueve tantos en los tres amistosos (tres triunfos), mientras que los de Scaloni hicieron siete en tres encuentros. ¿Quién romperá la racha?

Después de haber sido eliminados del Mundial de Rusia, Argentina y Brasil permanecen con los arcos cerrados: en los tres amistosos que disputaron después de la Copa del Mundo de Rusia, ninguna de las dos selecciones recibió goles. El equipo que dirige Scaloni convirtió siete goles en los encuentros frente a Guatemala (3 a 0), Colombia (0 a 0) e Irak (4 a 0). Mientras que los de Tité suman nueve gritos y tres victorias: contra Estados Unidos (2 a 0), ante El Salvador (5 a 0) y con Arabia Saudita (2 a 0).

¿Se romperá la racha? ¿Alguno podrá gritar durante los 90 minutos para llevarse el trofeo del torneo denominado Superclásico Championship?

Probables equipos:

Argentina: Romero, Saravia, Pezzella, Otamendi y Tagliafico; Paredes, Ascacíbar y Lo Celso; Salvio, Icardi y Correa o Martínez. DT: Lionel Scaloni

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís; Casemiro, Fred,Renato Augusto; Coutinho, Neymar y Firmino. DT: Tite