Llega La Tigresa Acuña para defender su corona

La noche del próximo viernes será explosiva. En el microestadio Delmi habrá boxeo y del bueno con la presencia estelar de la formoseña Marcela “La Tigresa” Acuña defendiendo su cinturón supergallo de la Federación Internacional de Boxeo frente a la venezolana Mayerlín Rivas. La campeona del mundo arribará a las 14 de hoy a nuestra ciudad.

Serán diez rounds intensos en lo que la legendaria púgil argentina intentará llegar a un nuevo triunfo y ganar el primer cinturón de los Próceres Argentinos.

“Al público de Salta le prometo una gran pelea, una gran atracción. Esta rival nos permitirá animar un gran espectáculo con calidad técnica e inteligencia táctica. Les prometo a los que nos vayan a ver que será una pelea para estar atentos en cada segundo. Vamos a colmar las expectativas por los estilos, fundamentalmente”, señaló La Tigresa.

El cinturón de los Próceres Argentinos no compite con los tradicionales títulos de los diferentes organismos internacionales, su valor está representado por el reconocimiento que el público esté dispuesto a asignarle. El cinturón llevará la imagen de Martín Miguel de Güemes en su primera edición con la formoseña como gran protagonista.

“Es muy interesante la idea. Pelear en Salta, en la zona norte, me genera mucho orgullo. Estoy pegada a mi tierra natal. Que yo haya sido la elegida para la primera edición del cinturón de Próceres Argentinos me hace sentir que soy una prócer del boxeo al haber sido la pionera del boxeo femenino”, expresó Acuña, dueña de la licencia número 1 del boxeo femenino en nuestro país.

Sobre su rival señaló: “La pelea será buena más que nada porque es una boxeadora conocida que viene invicta y es fuerte. Rivas está viviendo acá y la vimos entrenar. La tenemos estudiada. Será un duelo intenso desde un primer momento porque somos inteligentes las dos. Al principio será pelea pensada y luego irá levantando el tono para transformarse en una pelea vibrante”. Ambas estarán cara a cara en el pesaje y la conferencia de prensa que se realizarán el próximo jueves en el hotel Posada del Sol.

El resto de la velada

La velada del próximo viernes se completará con ocho combates entre amateurs y profesionales. En la pelea de semifondo se presentará Javier “La Cobra” Mamaní frente el santafesino Jorge “Piedrita” Caraballo; combatirán en la categoría mediopesado a 4 rounds. También se presentará la jujeña Brenda Carabajal enfrentando a la uruguaya Paola Ibarra. Además, Mauro Liendro peleara contra Marcos Villafañe.