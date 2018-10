Luciano Méndez finalizó 13º y se despidió de Buenos Aires

El salteño no pudo superar su mayor registro y quedó lejos del podio. “El balance es excelente”, dijo a El Tribuno el entrenador Carlos Visentini.

La participación del segundo y último salteño en los Juegos Olímpicos de la Juventud culminó ayer. Tras el bronce obtenido por José Basualdo en beach handball, las miradas estaban puestas en Luciano Méndez, nuestro representante que por segunda vez se presentaba en salto triple. Finalmente, el atleta de Salta terminó 13° con 14,87 metros en la etapa 1 y 14,62, en la etapa 2. Su entrenador, Carlos Visentini, se mostró orgulloso.

El campeón y hombre récord argentino en salto triple (con 15,25 metros) esta vez no pudo superar, ni llegar a su mayor registro, el que lo llevó a ser subcampeón sudamericano y quinto en el ranking panamericano. El cubano Jordan Díaz fue quien conquistó la medalla de oro con 17,04 metros.

De todas maneras, el futuro del joven de 17 años oriundo de Vaqueros es inmenso, teniendo en cuenta que hace menos de tres años descubrió esta rama del atletismo a través, justamente, del entrenador Visentini que lo acompañó en los Juegos de la Juventud.

El experimentado técnico dialogó con El Tribuno sobre la participación de Méndez y dijo: “El balance general de Luciano es excelente. Logró lo más importarte que era clasificar, para lograrlo tenía que estar entre los mejores 16 del mundo”.

“En la lista de partida inicial, él tenía la marca Nº 11, y en este deporte no suele haber mucha sorpresas. Quedó 13º, así que estuvo en su nivel”, sostuvo.

La competencia que reúne al presente y futuro de los deportistas mundiales fue muy productiva para el salteño y así lo entendió Visentini.

“Lo más importante es que estos jóvenes son muy chicos ( la mayoría son adolescentes de último año de secundaria), tienen un camino muy largo hasta el alto rendimiento. Luciano está comenzando su camino hasta llegar al alto rendimiento. Lo vemos muy bien encaminado, pero faltan 4 o 5 años de duro trabajo”.

“De todos modos, para llegar hasta aquí ya hemos recorrido casi 3 años, en los que hemos logrado crear una base general de entrenamiento, que será un pilar fundamental sobre el cual apoyar las etapas que siguen”.

Sobre los estados de ánimo de Luciano, el entrenador indicó que “lo más importe es que el está contento y motivado para seguir avanzando. Aquí no terminaba todo, sino que aquí comenzaba”.

Hay que destacar que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), le dará continuidad a este programa 2018, donde se detectaron jóvenes muy talentosos de distintas disciplinas y deportes que serán la base de los Panamericanos 2023 y de los Olímpicos 2024.