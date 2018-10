Riggio: “Debemos insistir, tenemos una identidad”

Gimnasia y Tiro cayó, el golpe dolió, pero ya está de pie, nuevamente pensando en su próximo combate. Todavía persiste la bronca por haber caído frente a Boca Unidos de Corrientes (2 a 0), pero dejó el lamento de lado y centró todas sus energías en el duelo que afrontará con Chaco For Ever, el próximo martes, en el Gigante del Norte.

El albo no sumó en Corrientes y fue derrotado por el líder absoluto de la zona 4, producto de errores propios que le impidieron traerse aunque se un empate.

“En ningún momento se vio una diferencia como muestra la tabla. Debemos corregir algunas cosas que no están saliendo, debería haber sido un empate. Lógicamente enfrentamos a un buen equipo, pero le jugamos de igual a igual”, analizó Víctor Riggio, DT albo, en diálogo con El Tribuno.

Uno de los mayores déficit que mostró Gimnasia fue cuando salió en busca de la igualdad. “Por las circunstancias del partido nos desordenamos y nos agarraron desacomodados. Debemos seguir insistiendo, tenemos una identidad y se intentó jugar. Algunos jugadores están en un buen nivel y otros recuperándose”, destacó el Tano.

Riggio confía en el trabajo que viene realizando y tiene la seguridad de que van por el camino correcto: “Boca Unidos nunca nos sometió, hablé con algunos dirigentes de ellos y me manifestaron que fue un partido durísimo, esto habla a las claras que estamos bien”, aseguró el técnico millonario.

El Tano es consciente de que deben mejorar algunos aspectos clave para mejorar su producción, entre ellos está la falta de experiencia de algunos jugadores, quienes están en proceso de crecimiento. “Cometimos algunos errores con Boca producto de la juventud, pero el equipo está en un buen nivel y vamos a respetar eso. Buscaremos el triunfo con Chaco, hoy estamos dentro de zona de clasificación y seguimos dependiendo de nosotros, tenemos que cerrar la primera rueda con un triunfo”, aseguró con convicción el DT albo.

Sin perder el tiempo, el entrenador millonario se reunió ayer con el plantel, en el regreso a los trabajos, y analizaron el desempeño del equipo: “Lo hablamos hoy (ayer) viendo el desarrollo del partido”, expresó.

Luego Víctor Riggio se refirió la notoria diferencia que sacó Boca Unidos en la tabla de posiciones: “Hay dos tablas, la de Boca y la del resto de los equipos. En la tabla de los tres aspirantes, si ganamos el martes, nos ponemos en carrera”.