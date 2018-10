Se cayeron los servidores de Youtube a nivel mundial

Un problema interno en los servidores del gigante Youtube ha generado sorpresa y malestar entre los millones de usuarios, que utilizan sus servicios a diario.

Cerca de las 22, el público comenzó a públicar en las redes sociales los errores que les aparecían en sus dispositivos al querer ver o subir algún video.

Con el pasar de los minutos, los pocos reclamos se hicieron miles y hasta se hizo trending topic en Twitter con el hashtag #YoutubeDOWN.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.