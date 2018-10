Mientras se define su detención, Moyano apuntó contra Macri: “Es una orden del Presidente”

El sindicalista dijo estar “en la mira” del Presidente “desde el día que rechazamos la reforma laboral y no me voy a cansar de repetirlo”.

El juez de Avellaneda Luis Carzoglio estudia el pedido de detención de Pablo Moyano que el último viernes hizo el fiscal Sebastián Scalera, mientras el dirigente sindical insistió en que está ‘en la mira del presidente‘ Mauricio Macri por haberse opuesto ‘a la reforma laboral‘.

Scalera acusa al secretario adjunto de Camioneros de ‘asociación ilícita‘ junto a la barra brava del club del sur del conurbano.

Moyano, en tanto, quien participa en Singapur del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), advirtió esta mañana: ‘Estoy en la mira del presidente (Mauricio Macri) desde el día que rechazamos la reforma laboral y no me voy a cansar de repetirlo‘.

‘Sería bueno, tantos arrepentidos que hay, que aparezca algún arrepentido en las empresas de recolección de residuos en la Capital‘, enfatizó además Moyano en declaraciones a Radio 10.

Tras señalar que el Gobierno nacional apunta ‘contra los trabajadores‘, añadió: ‘¿Ellos son la transparencia, la ética y nosotros somos los delincuentes? Por favor, nos conocemos todos‘.

‘No hay ningún motivo para que pase algo‘, dijo además Pablo Moyano con respecto a su posible detención, quien se preguntó ‘cuánta gente inocente debe estar presa por acusaciones falsas‘.

‘Había que buscar un payaso, un fiscal que cediera a la presión pero no me van a hacer callar ni a mí ni a Hugo y vamos a seguir peleando por los derechos de todos los trabajadores‘, subrayó.

Sospechoso de supuestas irregularidades en Independiente

El fiscal Scalera consideró a Moyano sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra, que se dedicaba a defraudar al club de Avellaneda a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos.

A su vez, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró que ‘no hay motivo real para detener‘ a su hijo Pablo y advirtió que ‘la gente va a reaccionar‘ si se concreta el arresto del dirigente gremial, acusado de desviar fondos del Club Atlético Independiente.

Fuente: Ambito Financiero