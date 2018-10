"Es casi imposible que se rompa el anonimato en las denuncias web"

El domingo, en General Mosconi, dos familias se enfrentaron a raiz de diferencias que mantienen de larga data. Tras el violento enfrentamiento, una de las denunciantes, Vilma Blanca Ramírez, fue más allá e hizo público en este medio su malestar. La mujer dijo que hace dos meses realizó una "denuncia web" contra integrantes de esa familia, cabe suponer que la denuncia es en alusión al delito de comercialización de droga, "apenas se enteraron comenzaron las agresiones", dijo la víctima. Hecho que según el director de la Agencia Antidrogas que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, Javier Salgado, nunca existió. "No encontramos ninguna denuncia contra este hombre relacionada con el narcotráfico".

"El sistema de denuncias web es una plataforma muy segura, donde no se les pide a las personas datos personales, las denuncias se pueden hacer desde cualquier lugar y dispositivo", expresó Salgado y agregó: "Al sistema lo maneja el Ministerio Público Fiscal, es casi imposible que se rompa el anonimato en este tipo de denuncias, aparte no hay intención de llegar a eso".

El domingo Blanca Ramírez fue víctima de violentas agresiones por parte de un hombre que "fue detenido y está en manos de la Justicia". Según la denunciate, el violento, de 29 años, se habría enterado de la denuncia anónima que ella realizó en denunciasweb.gob.ar, y por tal razón habría actuado salvajemente. Sin embargo, el director de la Agencia Antidrogas contó que ni bien se enteraron de lo ocurrido "averiguamos si la persona que en estos momentos está detenida por la agresión recibió alguna denuncia por venta de estupefacientes en los últimos meses y no encontramos ninguna". "No sé lo que habrá motivado a esta señora a decir que realizó una denuncia web, al menos no consta en el sistema de denuncias anónimas, no entendemos cuál fue la intención. El hombre, sindicado como su agresor, no tiene ninguna denuncia en contra sobre el tema del narcotráfico", volvió a repetir Javier Salgado. "Se trata de un conflicto entre dos familias, más bien vecinal, que viene de larga data", agregó. Salgado apuntó que una vez que se efectúa la denuncia anónima la persona "nn" recibe un código alfanumérico con el que luego puede certificar que lo denunciado fue registrado.

"El sistema de denuncias web es una herramienta sumamente importante para la lucha contra el narcotráfico. Muchas de las denuncias llevaron a cabo exitosas investigaciones donde llegaron a desbaratarse organizaciones enteras de microtráfico, otras tantas incluso llegaron al ámbito del macrotráfico. Nos preocupa mucho que la gente se vea desalentada frente al uso de este sistema por un hecho que no tiene nada que ver con el narcotráfico", aclaró el director Salgado.