Un grupo de remiseros se encadenó para pedir licencias

Esta vez no los dejaron encadenarse en las vallas que están ubicadas en las puertas de entrada de la Legislatura. También les impidieron cortar la circulación vehicular de la calle Mitre. Sin embargo, los conductores de remises decidieron llevar adelante el reclamo por la precaria situación laboral a la que se ven sometidos, según denuncian.

"Apenas llegamos, la gente de la policía nos dijo que tienen órdenes de arriba de no dejar encadenarnos. Vamos a estar acá hasta que nos den una solución, la perseverancia pienso que nos va a dar el triunfo", expresó Sergio Salinas, integrante de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (Ucras).

Por ahora, el conflicto entre los trabajadores del volante y las agencias de remis no proyecta una solución fácil. La disputa comenzó en julio cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) decidió lanzar la licitación de 200 licencias de remises en la que solo podían participar los dueños de agencias. Desde ese tiempo los remiseros salieron al cruce y el nivel de tensión fue escalando. En las últimas semanas, un grupo de choferes viene denunciando que las agencias "evaden al fisco" al declarar menores ingresos, además de señalar irregularidades en las condiciones laborales. Si bien no adelantaron si regresarán con los cortes que provocaron caos en la ciudad, aseguraron que esta lucha continuará.

Salinas comentó a El Tribuno que los despidos y los secuestros de autos siguen. "Las remiseras nos empezaron a dar de baja cuando fuimos a pagar lo que marca el contrato, algo que el licenciado Federico Hanne nos dijo que hagamos. Él se comprometió a cerrar esa remisera si nos cobraba el máximo y a que no nos puedan sacar. Hicimos eso, porque nos parece justo, y después se borró y nos empezaron a dar de baja", remarcó el referente de Ucras.

Que algo cambie

Las peticiones de los remiseros son claras. Quieren que "el sistema cambie", para que dejen de ser "explotados", y para que eso ocurra piden que los políticos se pronuncien sobre este tema. Salinas consideró que las licencias fueron "creadas con un fin social", y tendrían que ser para el trabajador y no para 53 empresarios inescrupulosos que se llevan todas las ganancias y no invierten en nada y ganan millones.

"Nosotros que invertimos en nuestro capital (auto), lo arriesgamos y trabajamos, pero cuando se acaba, quedamos fundidos. Somos usados porque cuando no tenemos más vehículos ellos dicen que venga el que sigue. Viene un nuevo postulante, que tiene en lista de espera porque hay una necesidad trabajo. Uno listo para ser estafado", remarcó el referente de Ucras.

Encadenado

Nicolás Sánchez fue una de tres personas que estaban dispuestas a encadenarse en las vallas de la Legislatura. Como la policía se lo impidió, decidió hacerlo en uno de los vehículos que estaban estacionados en la vereda del Palacio legislativo.

"Nos decidimos encadenar porque nos vienen haciendo falsas promesas y no nos cumplen con nada. Acá vamos a estar todo lo que sea necesario porque no tengo nada que perder. Ayer estaba trabajando y me quitaron el auto, me lo secuestró la vial. Me lo quitaron con el pretexto que la orden venía de arriba ya que la licencia tenía pedido de captura. Le presenté todo los papeles y estaba todo al día", resaltó el manifestante.

Nicolás Sánchez comentó que la protesta también se realizó para que se liberen todos los autos que han sido secuestrados y denunció que les tienen "bronca" porque están "haciendo que se caiga el negocio de todas las mafias de las agencias, la AMT y el Gobierno" al mostrar toda la corrupción que hay con este tema.

"Nos quieren hacer caer secuestrándonos los vehículos y nosotros de acá no nos vamos a mover hasta que nos liberen los autos y que nos den una licencia o algo para que podamos seguir trabajando porque tenemos nuestra familia que alimentar. En mi caso particular tengo a mi vieja que es discapacitada, le compro la medicación y me sale cara. Estando así no puedo hacer nada", remarcó el manifestante.

Nicolás Sánchez denunció el negocio de las agencias al decir que le hicieron firmar un contrato en el que decía que tenía que pagar 1.500 pesos por mes pero le están cobrando 8.500. "Encima, cuando pagás el ingreso te cobran entre 15 y 30 mil pesos cuando el contrato dice que solo se paga la firma del escribano. Esto es un negocio para unos pocos", destacó.

En la remisera que él trabaja, la agencia tiene la obligación de darle de 15 a 20 viajes por turno, por auto y por día sin embargo esto no es así, los viajes que les ofrecen son mucho menos, lo que los obliga a salir a la calle a levantar pasajeros, algo que está prohibido.

"Si la Justicia va y le pide la sábana del teléfono, no tiene más 35 viajes por día para los 32 autos que somos. Pedimos que ante todas esas irregularidades, las remiseras se cierren, que se les caiga el negocio a los agencieros que son multimillonarios y que la licencia pase para el trabajador", finalizó.

.