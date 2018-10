Elisa Carrió: “Si se cansa, el presidente me puede echar y no tengo problemas en irme”

La diputada Elisa Carrió aseguró que no tiene inconveniente en retirarse de la coalición Cambiemos en caso de que el presidente Mauricio Macri decida su alejamiento, aunque continuará luchando por "la verdad y la justicia".

"Si se cansa (el presidente Mauricio Macri) me puede echar, no tengo problema en irme, pero voy a seguir peleando por la verdad y la justicia", manifestó Carrió en declaraciones formuladas a formuladas a la señal de cable La Nación+.

"Yo confío en que el presidente va a recapacitar, estoy de acuerdo en que no es el momento porque sería como que yo le ganara una disputa", añadió.

La legisladora explicó la existencia "un acuerdo para lograr la impunidad de (el senador Carlos) Menem, entre el PJ y Cambiemos.

Quieren limpiar eso y postergar lo más posible el tema de (la senadora) Cristina (Kirchner)", indicó.

"Muchos de Cambiemos nos sentimos usados. Muchos dirigentes importantes, queribles, adorables, nos sentimos usados", agregó.