Acrecienta la expectativa por el show de “Soy Luna”

Un espectáculo Soy Luna que tendrá de todo para volver a conquistar a sus fans estará en la capital salteña el jueves 25 en el estadio Padre Ernesto Martearena, desde las 18.30.

La pequeña gran mexicana Karol Sevilla arrancó este año su gira por Latinoamérica y Estados Unidos, y solo en Buenos Aires llenó 14 Luna Park consecutivos con “Soy Luna en vivo”.

Superando el dolor en las piernas de tanto patinar, recurre a su garra y profesionalismo para brindar un espectáculo inolvidable, que es retribuido por una inmensa ovación de los fans en todos los escenarios donde se presenta.

La locura que despierta Soy Luna no es casual. No solo porque es un producto de Disney, sino porque es indiscutible la calidad artística de los protagonistas.

En el vivo demuestran lo que la pantalla refleja. Después de tres temporadas en televisión y varias giras, en este nuevo show ponen todo para deleitar.

No cualquiera puede cantar, bailar, patinar, tocar la guitarra y actuar durante dos horas sin respiro. Y sin embargo Soy Luna y todo el equipo lo hacen.

Las entradas se venden en Café Martínez (Paseo Libertad), Musimundo (Alberdi esquina Urquiza) y Ticketek.

Por eso, este grupo de nuevos talentos surgido de la maquinaria de Disney no decepciona en cuanto a su preparación y capacidad para ser artistas completos.

En su show en vivo el público podrá cantar sus temas, como La vida es un sueño, Eres, Corazón, la versión de Prófugos, de Soda Stereo y seguramente las chicas van a delirar con cada intervención de los galanes de la ficción.

El show

El espectáculo es completo, con todos los condimentos que se esperan de una producción internacional que pasará por Salta y sus fanáticos cumplirán el anhelo de ver a su ídola de cerca.

En lo técnico y escénico el show no decepciona. El escenario es excepcional, con pantallas led donde se proyectan dibujos e imágenes forman parte del espectacular concierto; unido al impecable sonido que cubrirá todo el estadio.

Uno de los aspectos a resaltar de la puesta es el vestuario. Impecable, moderno y típico de ese mundo de fantasías y artistas que refleja la serie.

En las presentaciones, el elenco tiene una decena de cambio de vestuario, que asombran por su diseño y delicadeza. Incluso uno de los cuadros que más conmueve es cuando Karol lleva al vivo el cariño por México, su país. Vestida con un típico y moderno traje mexicano, con una vincha al estilo Frida Kahlo, interpreta Tu cárcel, de la banda argentina Enanitos Verdes, que son estrellas en el país azteca.

Con el poncho

Los salteños deben estar orgullosos de que su poncho característico tuvo una especial difusión hace unos días luego de que la actriz compartiera al menos tres fotos con esta prenda típica del norte. Lo hizo en Córdoba, provincia donde brindó conciertos colmados de capacidad en el marco de la gira de despedida del éxito de Disney que también pasará por Salta.